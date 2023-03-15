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印度拚資安 盯預裝App

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

路透引述知情人士報導，印度政府計劃提出新的資安規定，強迫智慧手機製造商允許用戶刪除預先安裝的應用程式（App），並要求檢查主要作業系統新增的功能。手機廠商旗下產品在當地獲准上市的時間恐因此延長，他們預裝App的業務也可能蒙受損失。

一名資深印度官員表示，資訊科技部擔憂用戶資料遭監測和濫用，正考慮推出這些新規，「預裝App可能成為資安的弱點，我們想確保沒有外國（包含中國大陸在內）趁虛而入，這是國安問題」。目前多數智慧手機都有無法刪除的預裝App，例如小米的應用程式商店GetApps、三星的支付軟體Samsung Pay mini、蘋果的瀏覽器Safari。

消息人士透露，在新規下，智慧手機製造商必須提供卸載的選項，而印度標準局授權的實驗室將審核是否符合規定。印度當局也在考慮要求每個主要作業系統在釋出更新前，檢查新增的功能。另外，路透看到的機密政府會議紀錄上說：「在印度使用的多數智慧手機，都有構成嚴重隱私與資安問題的預裝、占容量App。」

印度 資安

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