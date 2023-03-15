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美散戶減持股票 轉向定存

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

華爾街日報報導，美國許多散戶投資人減少對股票的曝險，把資金移向現金和其他類似投資，原因是貨幣市場基金、高利率儲蓄帳戶、定存和短期國庫券提供3%~5%的利率，相較之下，標普500指數的股息殖利率僅約1.7%。

一些散戶正聽從TikTok等財經領域網紅的建議，將資金轉移到高利率儲蓄帳戶和穩健價值保本基金。這些財經網紅指出，現金和類現金基金目前提供十多年來最高殖利率，把資金轉到這些資產，可以防範在股市遭遇的潛在損失。散戶指出，「明知美股要跌，何必繼續投入，可以等股票變得較便宜時再戰股市」。這些散戶的行為與過去十年大不相同，當時因為現金的報酬率微薄，許多人進入股市，尤其青睞成長快速的科技股。

美國聯準會（Fed）和美國投資公司協會（ICI）的數據顯示，貨幣市場基金裡的零售資產徘徊在創紀錄高點附近。這些基金投資於包括國庫券和商業票據在內的短債證券。另外，證券數據服務業者CUSIP Global Services數據顯示，短期定存的需求已升至2008年金融危機以來最高水準。

相較下，去年Fed升息以來，投資人紛紛逃離股票基金。根據Refinitiv Lipper，去年初至今，他們從美股共同基金和ETF撤資1,000億美元以上。這些基金已連續九周資金外流，是2016年夏季以來持續前間最長的一次。

晨星公司投資組合策略師亞諾特表示，對於投資人而言，將過多資金轉向現金的風險是可能錯過股市的反彈。隨時間過去，股市是表現最佳的資產之一。例如，道瓊市場數據顯示，若投資人一直抱著100美元現金，沒有投入美國股市，從1999年底迄今就錯過股市約314%的漲幅。

亞諾特指出：「當這個市場極度震盪時，會讓人很想套現，但我們無法預測這個市場會如何發展，尤其是短期的走勢。」

一般會建議年輕投資人撐過市場的風暴，因為他們有較多時間等到自己的資產價值回升，而屆退的投資人則常被建議把更多錢轉為現金落袋，畢竟他們等待虧損弭平的時間沒那麼多。

美國 資產 網紅

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