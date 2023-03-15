歐盟圍堵大陸 管制海外投資

歐盟正研擬就歐洲企業在海外投資製造業訂定辦法，目的是要繼美國之後，限制中國大陸和其他競爭對手從西方國家取得尖端技術的能力。

歐盟貿易專員杜姆布羅夫斯基斯告訴英國金融時報說，歐洲需要新的限制措施，以防企業繞過敏感技術的出口禁令，在其他地方生產這類產品。

歐盟已禁止境內企業銷售可能有助於俄軍在烏克蘭作戰的產品，但轉出口的漏洞仍在。

華府長久以來施壓盟國，要求他們配合對中國大陸的敏感技術出口禁令。例如，荷蘭經過數月與拜登政府直接協商後，上周終於表示將禁止最先進的晶片製造設備輸往大陸。

同時，白宮也正在推動一項法案，盼建立對外直接投資（FDI）的審查機構，重點專用放在避免境外生產，因為美國國會迄未就更廣泛的管制法案內容達成共識。

杜姆布羅夫斯基斯說：「對外投資管制是出口管制的另一面，因為可以有效禁止所謂的軍民兩用技術出口，這是我們已經在做的，以防止俄羅斯的軍事得到援助，但這仍然會在有形投資方面留下敏感技術外流的餘地。」

他表示：「因此，我們需要拉高到歐盟層級，討論如何掌握這種可能的規避方式，以達到預期的效果，但也需要非常注意對金融市場和歐盟自身投資環境衍生任何意想不到的影響。」

歐盟官員坦承，這類計畫尚在初期階段，在各成員國諸多質疑之下，可能需數年才能落實。荷蘭和德國等國希望維持與中國大陸深厚的經貿關係、保加利亞甚至不審查對內投資。但俄烏戰爭已促進彼此合作的意願。

歐盟官員說，如今歐洲國家正在擴大經濟安全性的定義，有別於先前幾年採行自由放任的經濟政策、使它們遭俄國以能源作為要脅，以及為了追求綠色轉型而從大陸進口商品。歐盟如今愈來愈接近美國的做法，也就是尋求在境內保有關鍵能力、以及勝過競爭對手的技術優勢。

杜姆布羅夫斯基斯另指出，歐盟需要一個更能有效結合各界力量的出口管制方式，特別是過去實施這些規定的國際組織礙於俄國而遭遇合作受阻。