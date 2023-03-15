泰石油巨頭 投資天然氣

在泰國能源市場舉足輕重的泰國國家石油集團（PTT）宣布，未來五年將投資1,000億泰銖（28.6億美元）增設液化天然氣（LNG）接收站和協助生產電動車，顯示該集團正加速轉向環境友善的商業模式。PTT調整營運策略，是泰國政府脫碳計畫的重要的一環。

日經新聞報導，PTT在2023~2027年這五年計劃投資的金額，有逾半數將用於LNG相關計畫，例如天然氣管線和LNG接收站。

燃燒天然氣產生的溫室氣體比燃煤或燃油更少，這將使PTT躍居關鍵能源供應商；此時泰國正在推動脫碳。為達到脫碳，PTT打算改善天然氣基礎建設，以利擴大進口天然氣。

PTT希望自2024年起，透過與鴻海合資成立的電動車公司Horizon Plus生產電動車；Horizon Plus到2030年前預計生產15萬輛至20萬輛電動車。PTT並期盼，2030年前透過旗下一家公司興建7,000座電動車充電站。

PTT也將開始生產下一代能源：氫。PTT已與沙烏地阿拉伯合作政府簽訂夥伴協議，計劃透過此協議生產「綠氫」和「綠氨」。綠氫在生產和使用途中不會產生二氧化碳。