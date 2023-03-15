莫德納股票升評至跑贏大盤

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

投資機構TD Cowen的分析師調升美國藥廠莫德納（Moderna）的股票評等，由「與大盤表現一致」升至「跑贏大盤」，看好莫德納將成為RSV（呼吸道融合病毒）疫苗市場的領導者之一。

TD Cowen分析師在報告中表示，莫德納近期到中期的表現，將不再依賴新一波新冠肺炎變種病毒潮，而是RSV疫苗和流感疫苗。

新冠疫情爆發後，莫德納靠mRNA疫苗成為家喻戶曉的公司，目前他們正設法繼續在後疫情時期延續成長動能。mRNA技術能引導人體細胞生成蛋白質，啟動免疫反應對抗特定疾病。

Cowen指出，業界重要人士認為，RSV疫苗市場將形成莫德納、輝瑞（Pfizer）、葛蘭素史克藥廠（GSK）「三雄鼎立」局面。

RSV疫苗會感染肺部和呼吸道，引發類似感冒的輕微症狀，多數人可在一兩周痊癒。

Cowen報告稱，莫德納的RSV疫苗在臨床實驗表現良好、病患耐受性佳。這款疫苗能防止60歲以上民眾感染出現兩到三種症狀的RSV，保護力達83.7%。

莫德納疫苗的效力與葛蘭素史克相當。美國食品藥物管理局（FDA）審查葛蘭素史克疫苗數據，發現臨床試驗中，葛蘭素史克疫苗避免RSV引發下呼道疾病的效力為83%。

莫德納疫苗 RSV 疫情

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