430億美元 輝瑞收購癌藥廠

輝瑞（Pfizer）將以430億美元收購癌症藥物製造商Seagen，為今年最大手筆併購案，顯示輝瑞積極布局「後新冠時代」機會，回歸主流醫藥市場。

輝瑞將以每股229美元現金，收購總部在華盛頓州Bothell市的Seagen，比Seagen最新股價溢價約35%。這起交易預計在今年底或明年初完成。這項收購計畫13日公布後，Seagen與輝瑞股價應聲走高，Seagen大漲14.51%，輝瑞也漲1.19%。今年來，Seagen股價累計已上漲54.1%

這宗交易也是艾伯維（AbbVie）2019年同意以630億美元收購愛力根（Allergan）以來，製藥業最大規模的收購案。

Seagen是開發抗癌抗體藥物複合體（ADC）藥物的先驅，這種藥物的作用就像「導引飛彈」一樣，精準摧毀癌細胞，不傷害到健康的細胞，預期今年營收將比去年成長12%至約22億美元。而且在美國通膨削減法（IRA）為年長美國人設定醫療支出上線後，將會有更多人取得Seagen的昂貴療程，從而嘉惠Seagen。

輝瑞董事長兼執行長博爾拉說，腫瘤藥物仍是「全球醫藥的最大成長驅力」，Seagen擁有24種獲批准癌症藥物、還有33項正在臨床開發的計畫，輝瑞能夠提高Seagen的商業產能三倍，同時加快完成臨床試驗時程。

輝瑞表示，Seagen的產品組合將讓該公司在早期試驗性的癌症療程營收倍增，這項收購案和最近的交易有望在2030年帶進超過200億美元的總銷售。

這也顯示輝瑞在新冠疫情將告終、部分暢銷藥面臨學名藥的激烈競爭之際，撒下靠新冠疫苗與療程所賺得的大把銀子布局新機會，並且彰顯大藥廠仍願意、也有火力追求併購。法國賽諾菲（Sanofi）13日以29億美元買下Provention Bio；Cinven提議私有化醫療診斷商Synlab。醫療保健公司CVS Health上月以106億美元收購Oak Street健康公司，是今年來第二大併購案。