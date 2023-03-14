微軟推進萬人裁員計劃 AI部門整個道德和社會團隊被裁

集微網消息，微軟此前宣布到2023財政年度第三季度末將裁員1萬人，約佔總員工的4.5%。據外媒Platformer最新報導，微軟最近裁掉了人工智慧部門的整個道德和社會團隊。

微軟的員工表示，此舉導致微軟沒有一個專門的團隊來確保其人工智慧原則與產品設計緊密結合，而目前該公司正在引領潮流，讓人工智慧工具成為主流。

微軟仍然保留著一個活躍的負責人工智慧的辦公室，其任務是制定規則和原則來管理公司的人工智慧計劃。該公司表示，儘管最近裁員，但其在責任工作方面的整體投資正在增加。

微軟在一份聲明中表示：“微軟致力於安全負責地開發人工智慧產品和體驗，並通過投資於優先考慮這一點的人員、流程和合作夥伴來實現這一目標。在過去的六年裡，我們增加了產品團隊和負責任的人工智慧辦公室的人數，他們與微軟的所有人一起，負責確保我們將人工智慧原則付諸實踐。我們感謝道德和社會團隊所做的開創性工作，幫助我們進行負責任的人工智慧之旅。”

但員工們表示，道德和社會團隊在確保公司負責任的人工智慧原則實際反映在出貨產品的設計中發揮了關鍵作用。

曾有消息稱，此次微軟裁員人力資源部門會成為重災區，部分研發人員也將受到波及，美國總部受影響最大，裁員比例或高於5%，中國區也有所涉及，但裁員比例低於5%。