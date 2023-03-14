快訊

染指多名體操女學員爆台版#MeToo 淫教練被關2周病死相驗結果出爐

矽谷銀行倒閉震撼新創圈 台創業家奔波領錢：提到雙手都在發抖

微軟推進萬人裁員計劃 AI部門整個道德和社會團隊被裁

集微網／ 集微網
微軟公司。 歐新社
微軟公司。 歐新社

集微網消息，微軟此前宣布到2023財政年度第三季度末將裁員1萬人，約佔總員工的4.5%。據外媒Platformer最新報導，微軟最近裁掉了人工智慧部門的整個道德和社會團隊。

微軟的員工表示，此舉導致微軟沒有一個專門的團隊來確保其人工智慧原則與產品設計緊密結合，而目前該公司正在引領潮流，讓人工智慧工具成為主流。

微軟仍然保留著一個活躍的負責人工智慧的辦公室，其任務是制定規則和原則來管理公司的人工智慧計劃。該公司表示，儘管最近裁員，但其在責任工作方面的整體投資正在增加。

微軟在一份聲明中表示：“微軟致力於安全負責地開發人工智慧產品和體驗，並通過投資於優先考慮這一點的人員、流程和合作夥伴來實現這一目標。在過去的六年裡，我們增加了產品團隊和負責任的人工智慧辦公室的人數，他們與微軟的所有人一起，負責確保我們將人工智慧原則付諸實踐。我們感謝道德和社會團隊所做的開創性工作，幫助我們進行負責任的人工智慧之旅。”

但員工們表示，道德和社會團隊在確保公司負責任的人工智慧原則實際反映在出貨產品的設計中發揮了關鍵作用。

曾有消息稱，此次微軟裁員人力資源部門會成為重災區，部分研發人員也將受到波及，美國總部受影響最大，裁員比例或高於5%，中國區也有所涉及，但裁員比例低於5%。

微軟 AI 裁員

延伸閱讀

遭爆為錢反目成仇拆夥 茄子蛋不忍了吐真相

索尼拿《星空》質疑《決勝時刻》不搞獨佔：微軟收購Bethesda前也這麼說

微軟狂推Windows 11該不該升？升級苦主們搖頭「默默重灌Win 10」

微軟Xbox無線控制器推「疾速綠」！和品牌Logo色一樣

相關新聞

陸官方宣布 15日起恢復審發各類外國人赴陸簽證

大陸核發境外簽證政策有了新的變化，最新政策是15日起駐外簽證機關、口岸機關恢復審發外國人各類赴陸簽證與口岸簽證，同時也恢...

微軟推進萬人裁員計劃 AI部門整個道德和社會團隊被裁

微軟此前宣布到2023財年第三季度末將裁員1萬人，約佔總員工的4.5%。據外媒Platformer最新報導，微軟最近裁掉了人工智慧部門的整個道德和社會團隊。

矽谷銀行倒閉 分析師預期Fed可能暫停升息

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）上週倒閉引發軒然大波，可能讓聯邦準備理事會（Fed）目前...

輝瑞砸430億美元收購癌藥廠Seagen 布局後新冠時代營運

輝瑞（Pfizer）將以430億美元收購癌症藥物製造廠Seagen，為今年最大手筆併購案，顯示輝瑞積極布局「後新冠時代」...

匯豐銀用1英鎊買SVB英國分行 數千科技公司保住存款

英國滙豐銀行(HSBC)13日上午宣布以1英鎊(約合1.21美元)價格收購矽谷銀行(Silicon Valley Ban...

擠兌潮…1天被提領百億存款 Signature銀行倒閉

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)10日被加州金融主管機關勒令關閉的消息傳出，Signature Ban...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦