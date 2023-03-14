陸官方宣布 15日起恢復審發各類外國人赴陸簽證

大陸核發境外簽證政策有了新的變化，最新政策是15日起駐外簽證機關、口岸機關恢復審發外國人各類赴陸簽證與口岸簽證，同時也恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。

大陸外交部領事司微信公眾號「領事直通車」14日發文指出，为进一步便利中外人员往来，决定自2023年3月15日零时起，就外国人赴陸签证及入境政策作調整。

具體而言，將恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能；駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴大陸簽證；口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證；以及恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

此前大陸官方曾在2020年3月26日宣佈，28日起暫時停止外國人持目前有效赴大陸簽證和居留許可入境、暫停外國人持APEC商務旅行卡入境、暫停口岸簽證、24/72/144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東協遊團入境廣西免簽等政策。僅持外交、公務、禮遇、C字簽證入境不受影響，包含10年期多次入境簽證皆遭到暫停使用。

爾後大陸官方曾有數度微調，例如2023年1月12日起，已經開放受理M、F、Z、R 、S1、S2、Q1、Q2等字號的簽證服務，主要是各項職位專業人員、交流訪問考察人員等。惟至此次才大規模宣布放寬簽證。

而大陸文旅部日前已宣布，15日起將開放試點恢復旅行社及線上旅遊企業經營公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。涉及的國家包含尼泊爾、汶萊、越南、蒙古、伊朗、約旦、坦尚尼亞、納米比亞、模里西斯、辛巴威、烏干達、尚比亞、塞內加爾、哈薩克、烏茲別克、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、法國、希臘、西班牙、冰島、阿爾巴尼亞、義大利、丹麥、葡萄牙、斯洛維尼亞、萬那杜、東加、薩摩亞、巴西、智利、烏拉圭、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、多米尼克、巴哈馬。