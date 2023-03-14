快訊

猴痘再增4例本土 北部3例、南部1例 個案彼此無關聯

借循環杯送咖啡15日開跑 摩斯、小7限量7,000杯送完為止

陸官方宣布 15日起恢復審發各類外國人赴陸簽證

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方即將恢復簽發外國人各類赴陸簽證。圖為珠海出入境邊防檢查總站拱北邊檢站快捷查驗通道通關現場。（圖／取自大陸國家移民管理局官網）
大陸官方即將恢復簽發外國人各類赴陸簽證。圖為珠海出入境邊防檢查總站拱北邊檢站快捷查驗通道通關現場。（圖／取自大陸國家移民管理局官網）

大陸核發境外簽證政策有了新的變化，最新政策是15日起駐外簽證機關、口岸機關恢復審發外國人各類赴陸簽證與口岸簽證，同時也恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。

大陸外交部領事司微信公眾號「領事直通車」14日發文指出，为进一步便利中外人员往来，决定自2023年3月15日零时起，就外国人赴陸签证及入境政策作調整。

具體而言，將恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能；駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴大陸簽證；口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證；以及恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

此前大陸官方曾在2020年3月26日宣佈，28日起暫時停止外國人持目前有效赴大陸簽證和居留許可入境、暫停外國人持APEC商務旅行卡入境、暫停口岸簽證、24/72/144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東協遊團入境廣西免簽等政策。僅持外交、公務、禮遇、C字簽證入境不受影響，包含10年期多次入境簽證皆遭到暫停使用。

爾後大陸官方曾有數度微調，例如2023年1月12日起，已經開放受理M、F、Z、R 、S1、S2、Q1、Q2等字號的簽證服務，主要是各項職位專業人員、交流訪問考察人員等。惟至此次才大規模宣布放寬簽證。

而大陸文旅部日前已宣布，15日起將開放試點恢復旅行社及線上旅遊企業經營公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。涉及的國家包含尼泊爾、汶萊、越南、蒙古、伊朗、約旦、坦尚尼亞、納米比亞、模里西斯、辛巴威、烏干達、尚比亞、塞內加爾、哈薩克、烏茲別克、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、法國、希臘、西班牙、冰島、阿爾巴尼亞、義大利、丹麥、葡萄牙、斯洛維尼亞、萬那杜、東加、薩摩亞、巴西、智利、烏拉圭、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、多米尼克、巴哈馬。

簽證 免簽 巴拿馬

延伸閱讀

時隔3年 中國大陸恢復外國人入境簽證審發

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

台灣僑生健檢誤被確診梅毒…四科慘遭死當 耕莘醫院致歉

日本入境旅遊市場快速復甦 四分之一入境旅客在Klook上預訂日本商品

相關新聞

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股！

華爾街最看跌的策略師之一、摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）建議投資人，一旦美股因為政府推出的銀行支...

英加密貨幣放款平台Euler遇駭 損失近2億美元

資安公司表示，駭客今天從英國一家加密貨幣放款公司竊取近2億美元，這是數月來最大規模的類似攻擊

瑞士手表需求火熱 歐米茄漲價7%

投資銀行Jefferies表示，精品手表集團Swatch近來調漲旗下一系列品牌價格，歐米茄（Omega）的旗艦表超霸系列（Speedmaster）在英國和歐洲漲幅高達約7%。

南韓電商巨擘拚獲利 物流中樞AI化

南韓電商巨擘Coupang近期財報轉虧為盈後，正在物流中心採用多達數千個機器人，在減少工人工作量之際提高配送效率，以提振獲利能力。

諾基亞甩掉包袱 標普調高信評

諾基亞（Nokia）終於擺脫過去十多年來背負的「垃圾級借款企業」包袱，因為信評機構標普（S&P Global Ratings）將這家芬蘭電信設備大廠的債信評級調高至投資級，更加證明諾基亞轉虧為盈的努力正取得回報。

FT：北京阻撓南海海底電纜鋪設 波及台灣參與的纜線

英國金融時報（FT）報導，中國大陸正在阻撓行經南海的海底網際網路電纜的鋪設與維護計畫，尋求進一部掌控這塊要地的數據傳輸基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦