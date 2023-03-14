快訊

借循環杯送咖啡15日開跑 摩斯、小7限量7,000杯送完為止

「料理的鐵人」名廚陳建一病逝 享壽67歲

矽谷銀行倒閉效應 美氣候科技、生技新創面臨斷炊威脅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國矽谷銀行倒閉，不僅重創全球金融股、新創圈。歐新社
美國矽谷銀行倒閉，不僅重創全球金融股、新創圈。歐新社

美國矽谷銀行倒閉，不僅重創全球金融股、震撼新創圈，也使氣候科技產業面臨迄今最嚴酷的挑戰，美國生物科技新創公司面臨資金缺口。

MarketWatch報導，矽谷銀行被美國當局接管後，由於該銀行和初期階段的氣候科技新創公司也有業務往來，全美社區太陽能有超過60%的融資都涉及矽谷銀行。矽谷銀行網站表示，與約1,550項太央能、風電、氫能以及電池貯存計畫合作，已共放貸出數十億美元的貸款。

即便美國政府為矽谷銀行全額擔保存款，聚焦於氣候的創投資本和其他金融流仍集中在特定領域，有讓人留意到多數太空與企業科技早期公司的高槓桿狀態。許多氣候新創公司都被迫在融資時發揮創意，常向傳統超大銀行以外的業者、或是口袋很深的投資人尋求資金。

此外，矽谷銀行風波也降低投資人的風險胃納，也很好奇政府是否會救助高成長／高風險的氣候科技產業，也想知道下次政府還會不會救。Callaway氣候洞見公司創辦人卡勒威說，許多新創公司周日都鬆了一口氣，但氣候科技新創公司和創投投資人的嘆息聲卻仍響，因為矽谷銀行也已建立主要氣候銀行的名聲，資助氣候創投和新創公司的許多活動。

數據供應商HolonIQ的資料顯示，去年超過280億美元投入氣候科技新創公司，比前年成長89%。PwC的2022年氣候科技狀態報告則顯示，去年氣候科技占了創投投資的逾25%。

太陽能面板業者SunRun提供給家庭的屋頂太陽能融資中，矽谷銀行就提供了超過50億美元的循環信用。SunRun則表示，已經和多家機構有長期的銀行關係，該公司在矽谷銀行的現金存款不到8,000萬美元，下周將提供復甦預期的更多資訊。

SVB的另一家客戶碳移除業者Capture6執行長柯亨－柯爾向紐時表示，美國當局的擔保讓他能付得出薪水，但氣候科技業遭受的打擊，讓他較沒信心能否和供應商維持關係。

路透也報導，矽谷銀行讓初期階段的生技新創公司遭遇資金缺口，上市的大型公司則就不受影響。WBB金融分析師布羅札克指出，美國約50%的生技公司都和矽谷銀行往來，包括大量未上市業者。

Trimvira免疫學公司商業長威廉斯說，情勢相當嚴峻，生技公司敬重矽谷銀行，不管是在商業面，還是投銀面。一名知情人士告訴路透，少了矽谷銀行，生技公司的資金來源將更少，可能減少產品組合。矽谷銀行倒閉對整體生技業的衝擊還要一段時間才能明朗，因為矽谷銀行未上市借款人的申報要求都不同。

美國矽谷銀行 生技

延伸閱讀

美學者：中國3路徑實現統一 美應全數堵死

經典賽／虐菜！美國打爆19歲投手 7局「扣倒」加拿大

「魔獸」現身、雲豹能源掛牌嗨 太陽能股同慶

矽谷銀行重啟營運 儲戶：心情如地獄回到人間

相關新聞

瑞士手表需求火熱 歐米茄漲價7%

投資銀行Jefferies表示，精品手表集團Swatch近來調漲旗下一系列品牌價格，歐米茄（Omega）的旗艦表超霸系列（Speedmaster）在英國和歐洲漲幅高達約7%。

南韓電商巨擘拚獲利 物流中樞AI化

南韓電商巨擘Coupang近期財報轉虧為盈後，正在物流中心採用多達數千個機器人，在減少工人工作量之際提高配送效率，以提振獲利能力。

諾基亞甩掉包袱 標普調高信評

諾基亞（Nokia）終於擺脫過去十多年來背負的「垃圾級借款企業」包袱，因為信評機構標普（S&P Global Ratings）將這家芬蘭電信設備大廠的債信評級調高至投資級，更加證明諾基亞轉虧為盈的努力正取得回報。

FT：北京阻撓南海海底電纜鋪設 波及台灣參與的纜線

英國金融時報（FT）報導，中國大陸正在阻撓行經南海的海底網際網路電纜的鋪設與維護計畫，尋求進一部掌控這塊要地的數據傳輸基...

三井物產留才 允許職員當斜槓族

日本第三大商社三井物產放寬了員工兼職禁令，允許職員當斜槓族，例如當教練或Youtuber，希望更彈性的工作規定有助留住員工。

福斯汽車歐洲之外首座電池廠 決定落腳加拿大

福斯汽車（VW）已決定將歐洲之外首座電池廠落腳加拿大安大略省，就近利用當地豐富的原物料，也有機會向美國爭取獎勵北美綠色科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦