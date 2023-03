落後一步？穆迪將First Republic等6美銀行列降評觀察

穆迪(Moody's)已將First Republic Bank 在內六家美國金融機構列入降評的觀察名單,可見在矽谷銀行(SVB)倒閉後,地區性銀行金融機構體質仍然堪憂。

除 First Republic Bank外,穆迪也還將Western Alliance Bancorp.、Intrust Financial Corp.、UMB Financial Corp.、Zions Bancorp.和Comerica Inc.五家金融機構列入觀察名單。穆迪擔心這些金融機構依賴無擔保的存款資金較深,且資產組合中有未實現的虧損。

美國銀行類股已深受打擊,儘管美國政府出面替SVB的存款人解圍,並推出了新的放款機制來維持金融機構融資以避爆發擠兌。Signature Bank遭政府接管後,穆迪也已下修的評等並撤銷其信用評級。

設於舊金山的First Republic 周一暴跌62%,而鳳凰城的Western Alliance也創下前所未見47%的跌勢。達拉斯的Comerica大跌28%。

就 First Repulbic 而言,穆迪表示,該公司超過聯邦儲蓄保險公司(FDIC)擔保門檻的存款比率較高,更經不起快速大額提款的影響。

穆迪說:「如果該銀行面臨高於預期的存款流失,並且流動性備援不足,就可能需要出售資產,就得認列未實現虧損。」截至12月,First Republic 備供出售(available-for-sale)和持有至到期日(held-to-maturity)證券占其普通股一級資本比例超過三分之一。

First Republic 早先表示,透過從聯準會(Fed)和摩根大通獲得額外的流動性,已增強並分散其金融部位。