落後一步？穆迪將First Republic等6美銀行列降評觀察

穆迪（Moody's）已將First Republic Bank 在內六家美國金融機構列入降評的觀察名單，可見在矽谷銀行（SVB）倒閉後，地區性銀行金融機構體質仍然堪憂。

除 First Republic Bank外，穆迪也還將Western Alliance Bancorp.、Intrust Financial Corp.、UMB Financial Corp.、Zions Bancorp.和Comerica Inc.五家金融機構列入觀察名單。穆迪擔心這些金融機構依賴無擔保的存款資金較深，且資產組合中有未實現的虧損。

美國銀行類股已深受打擊，儘管美國政府出面替SVB的存款人解圍，並推出了新的放款機制來維持金融機構融資以避爆發擠兌。Signature Bank遭政府接管後，穆迪也已下修的評等並撤銷其信用評級。

設於舊金山的First Republic 周一暴跌62%，而鳳凰城的Western Alliance也創下前所未見47%的跌勢。達拉斯的Comerica大跌28%。

就 First Repulbic 而言，穆迪表示，該公司超過聯邦儲蓄保險公司（FDIC）擔保門檻的存款比率較高，更經不起快速大額提款的影響。

穆迪說：「如果該銀行面臨高於預期的存款流失，並且流動性備援不足，就可能需要出售資產，就得認列未實現虧損。」截至12月，First Republic 備供出售（available-for-sale）和持有至到期日（held-to-maturity）證券占其普通股一級資本比例超過三分之一。

First Republic 早先表示，透過從聯準會（Fed）和摩根大通獲得額外的流動性，已增強並分散其金融部位。