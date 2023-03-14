美銀行業危機加深全球央行壓力 債市顯示升息周期結束

各國央行的決策者周一進入救火模式，主要是美國三天倒兩家銀行，引發市場恐慌情緒，投資人開始押注央行可能放緩或逆轉激進升息路徑，以避免更廣泛的不穩定，而全球債市宣告，30年來最迅猛的貨幣緊縮行動已經完成。

主要央行過去一年快速升息抗通膨，不僅對借貸和經濟成長造成壓力，也壓低商業銀行持有的債券組合價值，部分放貸機構的境況不妙。

歐洲央行尤其必須精確調整其貨幣政策，利率必須高到足以抑制通膨、但卻不會讓受俄烏戰爭衝擊的歐洲經濟崩潰，或壓垮債台高築的義大利、希腦和法國政府。在德國，央行召開緊急會議。在英國，當局說矽谷銀行的英國業務賣給了滙豐銀行。歐股周一下跌約3%，歐洲公債殖利率利差擴大，投資人避險情緒升溫。

市場現在想問，美國採取的措施是否足以解決問題，或將掀起更廣泛的金融不穩定，蔓延到金融市場互有關連的其他經濟體？部分投資人和央行人員擔心，由於金融機構緊密聯繫，不景氣或市場恐慌都可能導致更多銀行或其他機構陷入困境，形成更廣泛的厄運循環。

美國銀行業例閉事件料將是主要央行未來幾周的政策討論焦點。歐洲央行總裁拉加德先前表示，打算升息2碼到3%，這是2008年來最高水準。雖然計畫不太可能改變，但美國銀行業的影響可能阻止進一步大幅升息。

在矽谷銀行倒閉後的這幾個交易日，大多數已開發國家的基準短期債券殖利率都已跌破其現金利率。

Pendal集團駐雪梨尼的固定收益策略主管Amy Xie Patrick說：「低於現金利率的兩年期殖利率顯示升息周期即將結束，只是沒說何時結束。矽谷銀行的崩潰凸顯出，當寬鬆貨幣政策結束，痛點就會出現。」

投資人現在押注聯準會今年稍晚會降息。這與一周前的預測截然不同。根據利率交換合約，交易員押注3或5月會升息，然後在6月逆轉，預計到年底聯準會目標利率將從目前的4.5%至4.75%間降至3.9%左右。