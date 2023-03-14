矽谷銀風暴竟嘉惠加密幣 比特幣漲破24,000美元

美國專注經營新創公司的矽谷銀行（SVB）、偏重加密貨幣業務的Signature相繼倒閉，引發全球股市賣壓，不過市場預期聯準會（Fed）可能暫緩升息腳步，卻激勵加密貨幣行情勁揚，比特幣繼13日飆漲13%後，14日盤中續漲逾8%，漲破24,000美元大關。

彭博資訊指出，比特幣13日躍漲13%，為去年11月10日以來最大單日漲幅，也漲破24,000美元。Coindesk報價顯示，比特幣14日盤中大漲8.5%，報24,427.64美元，乙太幣上漲4.3%至1,682.87美元。

在全球股市遭遇賣壓之際，加密貨幣卻喜迎買盤，分析師指出，主因是美國聯邦當局干預金融體系，以避免進一步擠兌的風險，同時市場資金湧入美債避險，並且重新評估Fed的升息路徑，導致美債殖利率重挫，這向來有利加密貨幣。

另一方面，投資人也希望在傳統避險資產以外，購買更廣泛的資產以規避停滯性通膨風險，包括比特幣、乙太幣。去中心化交易所Vertex Protocol共同創辦人Darius Tabatabai認為，加密貨幣資產過去兩年遭遇強大逆風後，現在可能面臨重大轉捩點。

加密貨幣類股也走高，Coinbase股價13日收盤大漲11%，MicroStrastegy攀漲16%，馬拉松數位控股公司也狂漲26%。