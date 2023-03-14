金融股拖累…日股又率亞洲股市下殺 公債普遍上漲
亞洲股市周二由日本東證股價指數（Topix）帶頭下殺，亞洲各國公債則上漲，矽谷銀行（SVB）倒閉餘波在全球市場餘波未息。
東證股價指數重挫3%，以銀行股和保險股跌幅最重。First Republic、Western Alliance Bancorp和Metropolitan Bank Holding Corp在內美國地區性銀行股周一重摔，追蹤24家主要銀行的KBW銀行股指數下跌了12%，創下新冠肺炎疫情以來最慘重跌幅。
對政策敏感的紐、澳2年期債券殖利率大跌逾20個基點，日本5年期公債殖利率下跌至去年12月初以來谷底。
美國2年期債券殖利率周二在亞洲盤初回升7個基點，周一從4.586%降至4.030%，為1987年以來最大單日跌幅。連三日重挫幅度是1987年10月「黑色星期一」以來之最。
美元指數周二在連跌三日後回穩，漲0.3%至103.88。日圓兌美元變動不大。
Nikko資產管理首席全球市場策略師 John Vail 說：「全人球債市表明全球經濟正在走緩，這非亞洲之福。」
最近金融市場震盪也讓投資人重新評估聯準會（Fed）政策可能生變 。交換合約如今反映Fed本月升息1碼（0.25個百分點）機率不不到60%。
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