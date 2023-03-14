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矽谷銀行倒閉 中國大陸在內的全球新創急尋替代銀行

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
矽谷銀行Santa Clara分行外，許多存款戶排隊等著提領存款。 美聯社
矽谷銀行Santa Clara分行外，許多存款戶排隊等著提領存款。 美聯社

美國矽谷銀行SVB）遭遇加州科技新創業者的擠兌壓力後不久，全球其他地區、包括中國大陸的創業家也拉起警報，而且即便美國聯邦當局全額擔保SVB的存款，中國大陸新創公司與創投基金仍急忙尋找替代資金來源。

英國專營科技人才業者Otta公司的28歲執行長富蘭克林說，「我們大約90%的現金存在矽谷銀行」，上周末也暫停處理瑣事，希望想出月底能發薪給員工的辦法。美國西雅圖電動車充電公司Electra Era創辦人Quincy Lee在上周四SVB的警訊擴大，試著領早上百萬美元的資金，但SVB的網站大當機，電話客服人員告知交易可能延遲，他13日終於拿到錢，準備找另一家銀行存放。

SVB也是中國大陸新創公司、企業主和創投基金主要往來的外國銀行。儘管美國監管機關承諾擔保所有存款，多位中國大陸創業家和創投基金仍計劃在能領錢出來的時候，把資金存到其他家銀行，其中一些轉向規模更大的美國銀行業者，也有一些轉向提供和SVB類似服務的中國招商銀行、中國工商銀行，香港也希望補上這塊市場缺口。

一位洪姓新創公司創辦人就表示，「中國招商銀行跟我們說，能在一周內幫我們開好離岸帳戶。」浙商銀行等其他多家銀行也都向他提案，協助解決矽谷銀行帶來的問題。

總部設在美國，主要服務亞洲中小企業的富港銀行（CB International Bank）說，這幾天接到許多新創公司的詢問，希望儘速開戶，把已由SVB領出來或準備領出來的錢存入。

矽谷銀行在中國大陸上海的合資公司SPD矽谷銀行則強調，企業架構強健、資產負債表也獨立。由於SPD矽谷銀行是中國大陸第一家科技與創新銀行，也是第一家美中合資銀行，線上系統也允許以中國大陸手機號碼季行開戶驗證，新創公司很容易開設美元融資帳戶，成為中國大陸許多新創公司的最主要往來外國銀行。

美國矽谷銀行 SVB

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