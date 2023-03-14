澳英美聯手打造SSN Aukus核動力潛艦 澳洲總花費可達3680億美元

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）13日共同宣布，澳洲將採購3艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，並運用美英技術、以英國核動力攻擊潛艦設計為基礎共同打造下一代潛艦。

衛報報導，這項澳洲一個世紀以來最重要、最昂貴且具有地緣政治影響的軍事協議將從現在持續至2050年代中期，該計畫預計耗資2680億美元至3680億美元，其中大部分超出第一個4年的預算期，並將取決於美國和英國的幫助。作為核動力潛艇計畫的一部分，澳洲將投入大量資金來擴大美國造船能力。據了解，前4年的投資金額便達約30億美元。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、美國總統拜登（Joe Biden）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在聖地牙哥共同宣布這一消息，並表示這個計畫標誌著這3個國家關係的「新篇章」，不過艾班尼斯並未直接點名中國大陸為「令人擔憂的問題」，但他表示這項計畫反應一種共同的決心，即「確保所有國家都能在不受脅迫的情況下為自己的主權利益行事」。

澳美英3國表示「這項計畫將讓國家肩並肩，同時澳洲建立必要的作戰能力和技能來管理和運營自己的核動力潛艇艦隊」，且3國政府認「為這對持續提高澳洲擁有和運營核動力潛艇艦隊的能力以及確保澳洲未來不會出現任何能力差距至關重要」。

而此計畫的第三階段涉及設計和建造一艘名為「SSN Aukus」的潛艇，該潛艇將基於英國設計但採用美國技術，官員透露「澳洲未來將擁有的潛艇將是最先進的平台，且利用美國、英國和澳洲最新進的技術」。