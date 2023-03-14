美地區銀行股崩跌 成為下一個未爆彈

矽谷銀行（SVB）倒閉衝擊美國區域銀行，周一（13日）股價全面崩跌，領跌的第一共和銀行（First Republic）收盤跌幅高達62%，盤中更曾重挫75%。美國總統拜登對投資人的信心喊話顯然無效，他保證，華府監管機關一定會「竭盡一切需要」保護存款戶。

由於股價跌勢太猛，第一共和銀行與多家地區性銀行周一多次被暫停交易。儘管聯準會（Fed）與美國財政部已經讓這些區域銀行可獲取快速現金，投資人依然大舉拋售股票。

金融時報分析，市場狂倒地區銀行股票的反應，是個麻煩訊號，顯示了投資人相信監管機關做得不夠。聯準會主席鮑爾則是在股市收盤後表示，將會針對矽谷銀行倒閉事件，進行徹底、透明、立即的檢討。

周一股價跌得第二慘的區域銀行是西部聯盟銀行（Western Alliance Bank），收盤崩跌47%。西太平洋銀行（PacWest）、Zions銀行跌幅也都超過20%。路孚特一項追蹤美國156家上市銀行的指數，149家收跌。

拜登強調，目前監管機關已經採取的行動只是開始，不會就此停止，現在政府已做的所有努力之上，「我們將竭盡一切需要，再往上加。」

一些分析師認為，地區銀行被拋售過了頭，可見投資人更擔心的是銀行的流動性，而不是償付能力。

知情人士透露，聯邦房貸銀行（FHLB）體系周一下午賣出887億美元的短期票券，支應未來幾天銀行的資金需求。成立於大蕭條時期的FHLB，是銀行面對款危機時，支援大額資金以強化資產負債表的機制，認為是須向Fed求援前，銀行的倒數第二個救生圈。