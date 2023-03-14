布蘭特原油一度跌破80美元 SVB倒閉加劇動盪 金價飆

國際油價周一震盪下跌，投資人紛紛撤出風險資產，並試圖了解美國自2008年以來最嚴重的銀行倒閉事件如何收場。黃金也吸引避險買盤，推動黃金創去年11月以來最大漲幅。基本金屬也漲。以下是整理自彭博的商品行情：

布蘭特原油盤中跌破80美元

隨著投資人競相逃離風險資產並投入更安全的類別，布蘭特原油自2月初以來首次跌破每桶80美元。

不過，隨著美國金融監管機構推出緊急措施以加強公眾對銀行系統的信心並防止風險蔓延，油價收復部分失地。

5月交割的布蘭特原油期貨下跌2.01美元，結算價報每桶80.77美元； 4月交割的西德州中級原油（WTI）下跌1.88美元，結算價報每桶74.80美元。

WTI近月合約50日隱含波動率上漲約16個百分點，為自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來的最大漲幅。

「能源交易員此前並未預料到美國第16大銀行的倒閉會引發重大的避險浪潮，導致布蘭特原油跌破每桶80美元，」Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，「油價的震盪走勢不會很快結束，周二的通膨報告可能會顛覆美國公債漲勢」。

許多市場觀察人士依然看好長期前景，沙烏地國營石油公公司預料到2023年底，原油的日消費量可能達到創紀錄的1.02億桶

貴金屬和基本金屬均漲

金價上漲2.4%，本月漲幅達到4.8%，為1月以來最大，因矽谷銀行（SVB）倒閉帶來的影響加上美元指數的下跌推升金價。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek在報告中表示，多頭部位增加和空頭回補的可能共同推動黃金走高。

截至紐約時間下午4:20，現貨黃金上漲2.4%至每英兩1,914.05美元。圍繞SVB的疑慮日增，金價已較3月8日結算價漲約5%。

倫敦市場銅價上漲0.8%，結算價報每噸8,950美元；鋁上漲0.9%，其他基本金屬也上漲。