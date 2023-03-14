台積電ADR漲0.6%優於費半 較台北交易溢價逾4%

台積電ADR周一上漲0.6%，收在87.74美元，止住連二日頹勢，較台北交易溢價4.1%。費城半導體指數同日小跌0.1%。

美國2年期債券殖利率創數十年來最大跌幅之際，美國股市周一先漲後縮，小跌作收。投資人仍在評估矽谷銀行（SVB）倒閉帶來的影響。防禦類股和若干大型科技股吸引了逢低買盤。

標普500指數收盤下跌5.83點，至3855.76點，跌幅0.2%，連續三個交易日下跌。道瓊工業指數下跌90.50點，至31819.14點，跌幅0.3%。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲49.96點，至11188.84點，漲幅0.4%。

台灣加權股價指數周一小漲34.29點收在15,560.49點，台積電漲0.6%收在516元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 112.21 1.52 108.50 3.42

中華電 CHT 118.80 +1.41 119.00 -0.17

台積電 TSM 537.28 +0.56 516.00 4.12

聯電 UMC 51.44 +0.84 52.50 -2.02

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據