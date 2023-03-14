SVB餘波未息 美股受銀行股拖累 大型科技股吸逢低買盤

美國2年期債券殖利率創數十年來最大跌幅之際，美國股市周一先漲後縮，小跌作收。投資人仍在評估矽谷銀行（SVB）倒閉帶來的影響。防禦類股和若干大型科技股吸引了逢低買盤。

標普500指數收盤下跌5.83點，至3855.76點，跌幅0.2%，連續三個交易日下跌。道瓊工業指數下跌90.50點，至31819.14點，跌幅0.3%。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲49.96點，至11188.84點，漲幅0.4%。

美國主管機關周末聯手採取非常措施阻止SVB倒閉的影響後，地區性銀行類股暴跌，投資人紛紛買入政府債券尋求避險。

SVB試圖籌集資金導致銀行擠兌後倒閉。美國財政部、聯準會（Fed）和美國聯邦存款保險公司（FDIC）為SVB存款提供擔保。監管機構還表示，已經接管了為許多加密貨幣公司服務的Signature Bank (SBNY)。

標普500指數11個類股中有七個類股上漲，領漲的是公用事業和房地產類股。金融股拖累該指數走低。

美國2年期債券殖利率從4.586%降至4.030%，為1987年以來最大單日跌幅。美國10年期公債殖利率從上周五的3.694%降至3.515%。

隨著投資人信心動搖，地區性銀行股暴跌。大型銀行表現較好，但標普500指數的金融股指數仍下跌約3.8%。

儘管First Republic Bank 周日與摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)達成了額外融資協議，但這家銀行股票周一前市仍暴跌65%，之後因大幅波動而停牌。這家地區性銀行的股價收盤大跌62%。

First Republic、Western Alliance Bancorp (WAL)和Metropolitan Bank Holding Corp (MCB)是美國股市表現最差的銀行，跌幅均超過40%。追蹤24家主要銀行的KBW銀行股指數下跌了12%。

華爾街的恐慌指標——芝加哥選擇權交易所波動率指數(Cboe Volatility Index)躍升至約26.5的五個月高點。

公用事業、醫療健保類股，以及蘋果和微軟上漲，抵銷金融股下挫帶來的衝擊。蘋果上漲1.3%，微軟漲2.1%。

富國銀行經濟學家Jay Bryson表示，「金融條件的快速緊縮以及各種不確定因素使我們傾向於認為Fed將在3月22日會議上暫停升息」。

利率互換交易員目前預計聯儲會本月升息25個基點的可能性不到50％。高盛經濟學家和品浩(Pimco)都認為在SVB銀行倒閉後，Fed可能暫停升息。野村經濟學家甚至預測稱Fed 下周可能降息。

受比特幣上漲推動，一些加密貨幣概念股表現強於大盤。那斯達克生物科技指數一度上揚3.5%，創11月10日以來最大漲幅。

Evercore ISI名譽董事長Ralph Schlosstein在彭博電視上表示，「巴菲特曾經說過，當潮水消散時，我們才能發現誰在裸泳，現在已經看到三個人裸泳了。過去的一個周末，Fed出現在沙灘上，開始向所有人分發泳衣」。