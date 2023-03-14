滙豐1英鎊收購SVB英國分行

矽谷銀行成為美國逾十年來倒閉的最大銀行業者，原因是儲戶提領資金和最後關頭籌資未果。全球監管部門、科技業者及主要投資人對此火速展開因應。

英國方面，滙豐銀行（HSBC）與英國首相蘇納克及英國央行官員磋商後，以1英鎊（約新台幣37元）價格收購矽谷銀行英國分行，以免SVB破產對英國科技業造成打擊。

英國財政大臣杭特認為，出售受災銀行是當前首選，因可避免政府不得不進行大規模干預來保護存款戶。杭特稍早推文說，政府和央行促成將SVB英國分行出售給HSBC。

HSBC表示，已經以1英鎊買下矽谷銀行英國子行。一名參與討論的人士指出，過程充滿競爭性，因有許多人都有興趣收購這家倒閉的銀行。

在歐洲，德國金融監督管理委會表示，已經了解目前的形勢發展，將在監管時考慮這一因素。矽谷銀行德國子公司在2021年的財報指出，自身是一家「小型、不複雜」的機構，資金和流動性依賴於母公司，所以不受資本規定的約束。

在亞洲， 矽谷銀行在中國的合資企業浦發矽谷銀行表示，自身的營運獨立且業務穩定。

彭博資訊報導，矽谷銀行倒閉後，一些亞洲科技公司已揭露他們有現金存放在這家陷入困境的銀行，但多數強調涉及金額對公司營運影響不大。

日本的軟銀集團（Softbank）被認為可能是在當前危機中曝險最大的公司之一，旗下願景基金所投資的新創公司，可能因SVB破產而面臨現金流的壓力。截至去年第4季，三井住友控股持有SVB約0.29%股份，而南韓退休基金國民年金公團（NPS）對SVB持有0.17%股份。

在澳洲，軟體業者Xero和SiteMinder分別對SVB曝險500萬和666萬美元。印度遊戲開發商Nazara科技公司則說，與之間接相關的兩個公司，在SVB約有780萬美元的現金餘額。