克魯曼：不會演變成雷曼時刻

美國矽谷銀行（SVB）不堪存款戶擠兌而崩潰，成為2008年金融海嘯以來美國大銀行倒閉首例，反映美國銀行體系出現問題，但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，此事件不太可能演變成另一個「雷曼時刻」。

另外，知名避險基金投資人、潘興廣場資本管理創始人艾克曼讚許美國當局在矽谷銀行倒閉後迅速干預，以提振人們對銀行體系的信心，也為未來如何管理銀行倒閉提供了清晰的路線圖；不過他也警告，即使當局出手止血，可能仍有更多銀行會倒閉。

克魯曼說，SVB的存款總額和證券投資總額大約從2020年開始扶搖直上，也就是在新冠肺炎疫情期間持續陡升，主因是SVB與矽谷創業投資業者關係十分良好。

但克魯曼指出，SVB的商業模式有兩大問題。首先，該銀行吸引的是「大戶」，存款金額遠超過25萬美元，也就是聯邦存款保險公司（FDIC）提供存款擔保金額的上限，這讓SVB特別容易受銀行擠兌打擊。

另一問題是，SVB收了那麼多存款，卻未能善加運用這些資金。SVB坐擁堆積如山的鈔票，卻找不到好的去處可加以運用，以致SVB把大量的資金投入長期證券，當時這些證券支付的利息比短期資產（包括存款）孳息高很多。如今短期利率走高，所以SVB陷入困境。

克魯曼指出，重點是，這些問題看來都是SVB特有的問題，也許其他銀行也陷入同樣的困境；他強調：「或許這並不是一波銀行擠兌潮將至的前兆。因為SVB基本上買的是機構債和美國公債，都是安全資產，所以它倒閉不會造成像雷曼兄弟倒閉後，觸動不動產抵押貸款證券（MBS）崩跌和附買回（repo）市場動盪的那種情況。系統性問題遠不及那時明顯。這起事件，看來更像是影響範圍較小的部門危機。」澳新銀行策略師布洛姆海德則表示，美國政府應對措施的速度和力道，應可平息銀行系統的恐慌。他認為，決策官員決策者將可有效地控制風險，避免任何形式的系統性風暴。