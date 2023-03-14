三措施救市 拜登保證穩住亂局

矽谷銀行（SVB）倒閉事件撼動金融市場，美國總統拜登12日信心喊話，保證銀行亂局會被穩住；監管機構也在同日火速祭出三招穩定金融市場措施，以避免矽谷銀行（SVB）倒閉危機蔓延。

除了全額擔保SVB存戶的存款外，還以較寬鬆條件提供短期融資給所有資金困難的銀行，同時火速關閉並接管近日面臨經營困難的紐約Signature Bank。

Signature Bank在12日遭美國監管機構關閉並接管，是不到三天內第二家銀行倒閉，根據華爾街日報報導，以資產計，這是美國史上第三大銀行倒閉案。因為該銀行主要客戶為加密貨幣產業，彭博分析，這可能導致加密產業與銀行體系的關係進一步遭到切斷。

拜登12日表示，已下令財政部和經濟顧問處理矽谷銀行和Signature Bank倒閉的問題，造成亂局的人將被究責。拜登強調，當局將充分究責，也將持續對較大型的銀行強化監管和規範。

拜登強調，美國人應保持對銀行體系的信心，「美國人和美國企業可以抱有信心，能在需要時提領存款」。

監管當局目前祭出三項穩定金融措施。首先，美國財政部12日與Fed和聯邦儲蓄保險公司（FDIC）發布聯合聲明，將以「完全保護所有存款人」的方式解決SVB的問題。同樣，「所有存款人在Signature銀行也可全額拿到存款」。

聯合聲明指出，SVB「將從3月13日周一開始可以支領所有資金」，但強調解決SVB問題任何相關損失不會由納稅人承擔。

第二項措施是聯準會（Fed）宣布一項新的「銀行定期融資方案」（Bank Term Funding Program），此計畫提供條件更優惠的一年期貸款給銀行。

Fed官員表示，新機制足以保護廣大的美國銀行體系未獲擔保的存款。Fed依法可經由財政部認可，在「異常和緊急情況」下成立涵蓋廣泛的計畫。

第三項措施，是Fed將放寬貼現窗口這個主要直接融通機制的貸款條件。貼現窗口通常對抵押品有一定折讓，但Fed表示，如今期限最多90天的貼現窗口，將和新的「銀行定期貸款方案」享有相同的擔保成數。