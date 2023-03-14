美銀行倒閉潮 風暴擴大

美國矽谷銀行（SVB）與加密幣放款銀行Signature Bank三天內相繼倒閉，儘管美國政府採取緊急救市措施，美國與歐洲銀行股13日仍倒成一片，美國第一共和銀行、西部聯盟等銀行在股價崩跌後停止交易，市場憂恐成下一張骨牌，進而引發銀行業倒閉潮。

近幾個月來Fed進一步升息的前景不斷變化，SVB倒閉事件促使交易員將銀行業危機蔓延的風險以及經濟成長和價格展望納入考慮。

最新數據顯示，市場目前認為Fed在3月22日再升息1碼的機率不到50%，之後並將降息。對政策變化最敏感的2年期美國公債殖利率13日一度下跌60個基點，降至3.99%下方，為去年10月以來最低。

有「美股恐慌指數」之稱的VIX指數13日盤中跳漲16.5%，升到至少2020年3月以來最高，凸顯投資人預期金融市場仍將持續動盪。美國公債受避險需求提振而大漲，2年期公債殖利率跌至今年最低水準，投資者押注美國三家銀行倒閉將迫使決策官員停止貨幣緊縮。

美國銀行股全面下跌，包括正在極力安撫投資者的第一共和銀行。該行股價在紐約市場創紀錄暴跌65％。

其他地區性銀行中，西部聯盟銀行下跌75％，西太平洋銀行公司（PacWest Bancorp）下跌35％。

大型股銀行也受衝擊，富國銀行股價13日早盤下跌5.6％、花旗集團下跌4.6％、美國銀行跌6.4％。

歐洲金融股慘遭波及，拖累歐洲股市大盤Stoxx歐洲600指數盤中重挫2.5%,跌幅為去年12月中以來最大。銀行類股大跌逾6%，跌勢最慘者包括德國商業銀行（Commerzbank）下殺8% 、瑞士信貸一度重挫15%，BAWAG Group及Banco BPM SpA也倒成一片。

負責監管歐洲大銀行的歐洲央行單一監管委員會將在3月23至24日召開例會。

瑞士金融市場監管局表示，正在關注矽谷銀行倒閉後的狀況，評估是否有蔓延風險。

這名歐洲監管高層指出，矽谷銀行主要的放款對象是風險較高的科技新創公司，相較之下，歐元區銀行整體放款資產的品質較為保守，矽谷銀行倒閉事件，對歐元區的銀行並不會產生直接的衝擊，但如果這場風暴擴及其他美國大型銀行，投資人須關注連鎖效應。

Jefferies分析師指出，投資人應關注矽谷銀行倒閉引起的骨牌效應，包括存款流失、對美國科技生態系與私募股權產業的衝擊，儘股歐洲銀行的曝險不多，但也應留意債券投資未實現虧損的可能影響。