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消息人士爆台積電美國廠建設被推遲 不太可能2024年全面投產

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據半導體設備供應鏈消息人士透露，台積電位於美國亞利桑那州的新晶圓廠的整體建設和設備安裝進度已被推遲。 路透社
據半導體設備供應鏈消息人士透露，台積電位於美國亞利桑那州的新晶圓廠的整體建設和設備安裝進度已被推遲。 路透社

集微網消息，據半導體設備供應鏈消息人士透露，台積電位於美國亞利桑那州的新晶圓廠的整體建設和設備安裝進度已被推遲，而代工廠還必須解決嚴重的人力短缺、成本飆升以及涉及台灣和外國員工新出現的教育和適應問題。

台媒電子時報報導指出，消息人士稱，從目前的工程和設備安裝進度來看，台積電美國新晶圓廠不太可能在2024年全面投產，有可能推遲至2025年。

消息人士強調，對於已經天價的5/4/3奈米晶片，如何在與客戶的價格談判中準確計算成本和利潤，將是台積電面臨的重大挑戰，尤其是在美國晶圓生產成本不可避免地增加的情況下。

此前台積電創始人張忠謀便不看好赴美設廠，認為製造成本太高，也缺乏相關人才，「昂貴、浪費又白忙一場」。曾任科技分析師的私募基金柯克蘭資本董事長楊應超也稱，就經營角度來看，台積電在美國的投資完全不合理，可能是因政治考量而被迫在美國設廠。

美國商務部對申請晶片補助的企業設下多個條件，其中「必須與聯邦政府分享超額利潤」引發最大爭議，這意味著台積電等非美企業恐面臨獲利稀釋及成本拉高的風險。

台積電 美國 半導體

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