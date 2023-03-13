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各國出手止血SVB衝擊 比特幣大漲10%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
比特幣。路透
比特幣。路透

美、英政府12日宣布一系列措施，限制矽谷銀行SVB）倒閉引發的後遺症；同時，加密幣公司Circle向投資人保證，該公司放在SVB的穩定幣USDC存款安全無虞。這些消息激勵激勵比特幣（Bitcoin）和其他加密貨幣13日盤中大漲，比特幣一度上漲逾10%，市值重新站上1兆美元。

美國財政部和美國聯準會（Fed）宣布一系列措施穩定銀行體系，並表示SVB的存款戶能在13日提領存款。紐約州金融監管機構12日關閉總部位於紐約、對加密貨幣產業友好的商業銀行Signature Bank，避免SVB倒閉事件引發的銀行危機繼續擴散。

滙豐銀行（HSBC）與英國首相蘇納克及英國央行官員磋商後，13日宣布以1英鎊價格收購矽谷銀行（SVB）的英國分行（SVB UK），以免SVB破產對英國科技業造成打擊。

英國財政大臣杭特認為，出售受災銀行是當前首選，因可避免政府不得不進行大規模干預來保護存款戶。杭特稍早推文說，政府和央行促成將SVB英國分行出售給HSBC。

HSBC表示，已經以1英鎊買下矽谷銀行英國子行。一名參與討論的人士指出，過程充滿競爭性，因有許多人都有興趣收購這家倒閉的銀行。消息人士表示，英國銀行OakNorth和倫敦銀行（Bank of London）也在投標行列中。

比特幣13日盤中大漲10%至22,560.2美元，觸及過去10個交易日的高點。

與美元維持1：1掛鉤的穩定幣USDC，稍早價格回升至0.9917美元、接近平價水準。USDC 11日盤中跌至0.87美元，寫下歷史新低，反映市場擔心Circle對SVB多達33億美元的曝險。

Circle執行長Jeremy Allaire推文說，當美國銀行13日開始營業，Circle放在SVB的33億美元USDC存款準備金全部可供提領。

SVB 英國 矽谷銀行

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