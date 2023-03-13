科技公司大規模重組 谷歌、微軟開始在南韓裁員

集微網消息，據韓國經濟日報報導，谷歌和微軟的韓國分公司已經開始裁員，以配合全球大型科技公司的大規模重組。

訊息和通信技術部門的消息人士表示，谷歌韓國公司最近向裁員目標員工發送了一封電子郵件，其中提供視情況而定的遣散費。

「如果建議的辭職提議在時限內被接受，該提議將提供更高價值的遣散費」，谷歌韓國的一位消息人士說，「要約的要點是6到15個月的工資作為補償，具體取決於職位和工作年限」。據悉，截至去年底韓國首爾谷歌擁有約700名員工。按照其1月宣布的美國加利福尼亞州山景城6%裁員比例來算，韓國約有40名員工將進行重組。

微軟韓國上個月也開始重組，從上個月到本月，約有20名員工通過面談獲得了遣散費，其中包括最多24個月的工資作為補償，具體取決於工作年限。據悉，微軟韓國去年底員工人數為475人。

1月18日，谷歌競爭對手微軟公司曾宣布，到2023財年第三季度末將裁員1萬人。