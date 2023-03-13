蘋果多位關鍵高層離職 自上而下的人才退潮在醞釀之中

集微網消息，據彭博社報導，蘋果正面臨前所未有的高管離職潮，從2022年下半年開始的一段時期內，蘋果公司已經失去了大約十幾位高級管理人員。

據悉，蘋果離職潮中這些人中的大多數人都擁有副總裁的頭銜，他們是蘋果最重要的人物之一，負責許多核心職能的日常運營。離職的人中總共有11位蘋果關鍵人物，包括負責工業設計、在線商店、訊息系統、蘋果雲計算、硬件和軟件工程、隱私事務、新興市場銷售、訂閲服務和採購等領域的副總裁。

在過去的幾年裡，蘋果可能會在12個月的時間內失去一到兩名副總裁，比如2021年其自動駕駛汽車項目負責人跳槽到福特汽車公司。這與現在如此高頻的高管離職潮形成對比。

蘋果也有新高管的加入，例如新聘了一位首席人事官和一位首席信息官。但在大多數情況下，離職導致蘋果重新分配職責或從內部提拔人員：

1、在線零售副總裁Anna Matthiasson離職，被直接下屬Karen Rasmussen接任。

2、採購高級副總裁Tony Blevins離職，被前同事Dan Rosckes和直接下屬David Tom接手業務。

3、印度、中東、地中海、東歐和非洲業務副總裁Hugues Asseman退休，職務被印度總經理Ashish Chowdhary和歐洲高級總監Juan Castellanos接手。

4、硬件執行官Laura Legros退休，原硬件副總裁Yannick Bertolus接任，直接下屬Tom Marieb接任Yannick Bertolus的原職務。

5、CarPlay和Group FaceTime負責人/軟件副總裁John Stauffer離職，兩名直接下屬Jeremy Sandmel和David Biderman接手業務。

6、服務主管Peter Stern離職，蘋果音樂副總裁Oliver Schusser、服務設計主管Robert Kondrk和企業發展副總裁Adrian Perica分擔其業務。

7、雲工程副總裁Michael Abbott被傳言將於4月離職，服務工程副總裁Jeff Robbin將接任。

在以上的例子中，蘋果內部有繼任者可以挺身而出，但也有沒能找到繼任人的職位。但就去年10月離職的首席產品設計官Evans Hankey，蘋果宣布不再繼續設立首席設計官職位；原設計團隊的個別成員向首席運營官Jeff Williams報告。

老一代人才全面退潮

最近離職的人員大多數是蘋果資深人士，他們已經在公司工作了15年以上，而設計和服務副總裁等人正處於處於職業生涯的黃金期。報導指出，這一系列的退出可能只是一個開始——蘋果有不少副總裁已經在蘋果工作了幾十年，可能會在未來幾年內退休。

蘋果的最高層處於類似的困境。最高層12位高管中有10位年齡相仿，其中一半人在2000年之前加入，CEO庫克和他繼任熱門選手即運營主管威廉姆斯之間的年齡差距只有兩歲。

蘋果的中流砥柱也即將結束他們的職業生涯。前營銷主管Phil Schiller正在擔任一個較小的蘋果Fellow角色，專注於App Store和媒體活動，而Dan Riccio將卸下除混合現實耳機團隊之外的所有硬件工程職責。

較低級別的人員流動也已經在醞釀之中。蘋果內部人士認為，在不久的將來，一些總監級和高級總監級（副總裁直屬兩個管理層級）的高管也在考慮離職。

除了其他因素外，離職速度的部分原因可能是管理人員的責任負擔越來越重。

蘋果內部巨大的壓力泵

據報導，多年來，蘋果公司變得更加官僚化，尤其是在產品開發方面。

這是一家龐大的全球性公司，這可能意味著很難實現個體差異。內部政治和跨部門的爭吵會讓事情變得更難駕馭。資源已轉移到長期計劃，其中一些可能需要數年時間才能準備就緒。一些經理可能對公司的VR團隊和自動駕駛車輛團隊等人員流失感到不安。在某些情況下，蘋果副總裁被認為是取代其組織高級副總裁的候選人，此擧可能帶來四倍或五倍的加薪。

蘋果的結搆本身就是一個壓力源。公司按職能組織，這意味著團隊為其所有重要產品做出貢獻。例如，硬件工程副總裁將幫助監督iPhone、蘋果Watch、iPad、Mac和AirPods的部分部件，軟件工程領導者將管理團隊，為iOS、macOS、watchOS和tvOS做出貢獻，這些產品在數十種硬件產品上運行。

該組織在蘋果的早期是有意義的，可以讓蘋果能夠將最好的心思放在產品組合中的每一項上，但導致產品開發延遲增加、資源分配過於分散以及工程復雜性增加。

最後，離職的最大原因之一可能是金錢。在經歷了三年的大幅上漲之後，蘋果公司的股價去年下跌了近30%。以蘋果副總裁為例，股票的收入可能遠遠超過薪酬的一半。在這方面，就連庫克也受到了打擊，蘋果股東批準了一項新的薪酬方案，其中包括大約40%的減薪。但沒有人真正擔心這位CEO很快就會離職：他的股份將繼續歸屬到2027年。