美短債殖利率大跌 SVB爆雷更篤定Fed放慢升息腳步

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博經濟學家認為，如果本周二公布的2月CPI數據高於預期，矽谷銀行倒閉仍無法阻止Fed在3月21-22日升息2碼（0.5個百分點）。路透
彭博經濟學家認為，如果本周二公布的2月CPI數據高於預期，矽谷銀行倒閉仍無法阻止Fed在3月21-22日升息2碼（0.5個百分點）。路透

美國金融主管當局祭出措施以確保金融穩定，遏止矽谷銀行（SVB）倒閉危機繼續蔓延，投資人已開始認定聯準會（Fed）不敢貿易大幅升息，美國今天（周一）短債殖利率大跌，長債殖利率則走高。

美國2年期債券殖利率周一一度下跌12個基點至4.47%；美國10年期公債殖利率上升2個基點至3.72%。

華爾街日報指出，Fed、財政部和聯邦存款保險公司聯手祭出金融穩定措施，對債券有錯綜複雜的影響。一方面來說，金融穩定措施可以大為降低金融危機的疑慮，另一方面，這也表示Fed因擔心金融體制的良窳以及升息所帶來意料之外的影響。

Penn 共同資產管理基金經理人 Zhiwei Ren 指出，Fed官員「不希望因升息壞了金融穩定，不再光在意通膨的問題」。

不過，彭博經濟研究經濟學家指出，矽谷銀行的情況相對獨特，客戶結構比較單一，主要集中在科技業，這些公司的資金消耗水準較高，而且在利率上升期間籌集外部資本的前景有所減弱，因此限制了風險外溢或發生向更為傳統的銀行業系統性蔓延的機率。

彭博經濟學家因此認為，矽谷銀行金融集團崩垮並不能歸咎於貨幣政策過於緊縮，對更大範圍的金融系統和經濟沒有明顯影響。如果本周二公布的2月CPI數據高於預期，彭博經濟學家認為矽谷銀行倒閉不會阻止Fed在3月21-22日升息2碼（0.5個百分點）。

矽谷銀行 Fed

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