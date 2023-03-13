道瓊期貨開盤勁揚300點 美財部Fed聯手救矽谷銀儲戶

美國的銀行監管機構周日（12日）研擬一套計畫來挽救倒閉的矽谷銀行儲戶的存款，這是遏止恐慌蔓延的重要一步，同時為其他銀行提供額外的融資，消息激勵美股期貨開盤大漲。

在台灣時間13日清晨7時30左右，道瓊期貨指數勁揚近300點、漲幅0.92至32,461點；標普500指數期貨大漲1.2%；那斯達克100期貨指數漲幅達1.38%。

根據美國財政部、聯準會（Fed）和聯邦存款保險公司（FDIC）的聯合聲明，矽谷銀行的所有儲戶從周一開始將能夠提領他們的資金。

三家機構的聯合聲明表示：「我們今日採取果決行動，透過強化大眾對我們銀行體系的信心來保護美國經濟。」

Fed表示正成立新的「銀行定期融資計畫」（Bank Term Funding Program，BTFP），目標是保護存款。該機制將為銀行、儲蓄互助會、信用合作社與其他機構提供長達一年期的貸款。

Fed在聲明中表示：「這項行動將強化銀行體系保護存款的能力，並且確保為經濟持續提供貨幣與信貸。」「聯準會準備因應任何可能出現的流動性壓力。」

除了這項機制外，Fed還表示將放寬貼現窗口的條件，該窗口將使用與銀行定期融資計畫相同的條件。