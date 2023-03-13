美宣布關閉加密友善銀行Signature 遏止系統性風險

紐約州的金融監管機構周日（12日）關閉總部位於紐約、對加密貨幣產業友好的商業銀行Signature Bank，避免矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉事件引發的銀行危機繼續擴散。

美國財政部、聯準會（Fed）和聯邦存款保險公司（FDIC）在12日晚間的聯合聲明中表示：「我們同時宣布，讓紐約州紐約的Signature Bank有類似的系統性風險豁免，該銀行今天已經被該州的特許當局關閉。」

上述監管機構表示，Signature Bank的儲戶將能夠完全動用他們存款，「這家機構的所有儲戶將完好無損。如同與矽谷銀行的解決辦法一樣，納稅人不會蒙受損失」。

Signature Bank是支持加密貨幣產業的主要銀行之一。根據紐約州金融服務署（DFS）另外的聲明，Signature Bank是紐約州特許的商業銀行、由FDIC承保， 截至去年12月31日擁有的總資產約1,103.6億美元，總存款約885.9億美元。

矽谷銀行上周五突然成為2008金融海嘯後最大的美國銀行倒閉事件，而且是在提出增資計畫後不到48小時內發生。由於利率攀升，該銀行賣出證券承受巨額虧損，嚇壞了投資人和儲戶並引發擠兌，光是9日一天，投資人和儲戶試圖提領約420億美元。

美國監管機構現在正與時間賽跑，為倒閉的矽谷銀行尋求辦法，並且阻止類似情況蔓延至其他銀行業者。美國財長葉倫12日表示，她已核准矽谷銀行的解決辦法，會充分保護所有儲戶。

目前，市場對其他聚焦創投資金和新創圈子的小型銀行體質是否健全抱持疑慮，這也促使監管機構考慮特殊措施來保護金融機構和他們的儲戶。