本周開盤前 五件國際事不可不知

受美國爆發15年來最大宗銀行倒閉案的衝擊，美股上周五（10日）大跌。投資人尋求避險，也導致美債殖利率大跌。美國金融監管機構承諾矽谷銀行（SVB）存戶可以領回全部資金後，美股期指今天（周一）開盤反彈1%，而日圓兌美元因避險買氣也一度勁升1.1%至 133.56，連升三天。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股三大指數上周五收黑

道瓊指數上周五跌345點，標普500和那斯達克指數各跌1.4%和1.8%，三大指數全周跌幅逾4%。標普寫下去年9月來最差一周表現。

費半指數上周五跌1.9%，台積電ADR跌1.8%，較台北交易溢價4.9%，一周各跌3.5%和2.8%。

投資人一面懷疑銀行業出狀況正是聯準會（Fed）強勁緊縮後的後遺症，但也擔心本周通膨數據超出預期，仍將迫使Fed擴大升息幅度。

投資人一面尋求避險，一面預期Fed可能放緩升息腳步，導致美債殖利率暴跌。美國2年期公債殖利率下跌0.314個百分點至4.586%，為2008年9月來最大單日跌幅。

不過，本周二將公布2月消費者物價指數（CPI），市場預期年增6％，較前一個月6.4％回落。但若比預期更熱，勢必重燃Fed大幅升息疑慮，對已因SVB經營不善而焦躁不安的市場更如雪上加霜。

美國金融監管機構全額擔保矽谷銀行存款

矽谷銀行倒閉後，美國金融監管機構周日採取行動，以確保儲戶資金安全，並設立了一個由財政部提供資金的新貸款計畫。

美國財政部周日與聯準會（Fed）和聯邦存款保險公司的聯合聲明中表示，矽谷銀行儲戶「將從3月13日周一開始可以支取其所有資金，與解決矽谷銀行問題相關的任何損失都不會由納稅人承擔。」

受此消息提振，周一亞洲早盤標普500指數期貨和那斯達克100指數期貨一度上漲逾1.4%。

維穩優先，大陸財經團隊意外全部留任

在著眼於提振投資者信心並幫助經濟實現疫後復甦之際，中國幾位高級經濟官員出人意料繼續留任，這也意味著將保持政策連續性和穩定性。

65歲的易綱將留任中國人民銀行行長，劉昆留任財政部部長，王文濤也將繼續擔任商務部部長。全國人大周日經投票表決通過了這些人事任命。

美擬再收緊晶片設備銷陸

彭博資訊引述知情人士報導，美國拜登政府已告知業者，準備進一步收緊晶片設備出口至中國大陸的管制措施，預計最快4月推出。報導指出，目前有17種製造先進半導體的設備受限，美方準備協調荷蘭、日本加入，受管制的設備種類將倍增至34種。

這意味大陸發展半導體將面臨更大的限制，不利中芯國際等陸企未來強化晶圓代工能量與擴產。

同時，三星、SK海力士等國際指標大廠在大陸投資腳步是否因而受牽連，將攸關全球記憶體產業後市發展。

美國開始實施夏令時間

美國從美東時間12日凌晨2時起調整為日光節約時間（夏令時間），時鐘撥快一小時，美股開盤的台北時間13日起將提前為晚間9時30分。不過，美國民眾長期都抱怨時鐘撥快一小時，需要時間適應，兩黨國會議員今年再度提案，永久實施日光節約時間。

美國今年的日光節約時間將實施到11月5日結束，民眾已經抱怨年年都要撥快時鐘，需要時間適應，可能因睡眠不足而發生健康、行車安全等問題。