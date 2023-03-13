矽谷銀行爆雷 Fed緊急救援

美國矽谷銀行（SVB）爆雷拖累全球金融股重挫，美英當局正與時間賽跑以抑制相關衝擊。美國聯準會（Fed）13日將緊急召開理事會的閉門會議，並考慮設立一檔基金，協助擔保其他可能陷入困境銀行的存款。英國將讓矽谷銀行的英國子公司進入破產程序，並將注資當地新創公司。

路透報導，Fed聲明表示，將在美東時間13日上午11時30分（台北時間13日晚間11時30分）根據快速程序，召開理事會的閉門會議，評估並決定聯邦準備銀行收取的預付利率和貼現率。Fed未提供進一步的細節，但可能是因為上周矽谷銀行倒閉，而啟動快速程序。

矽谷銀行被聯邦存款保險公司（FDIC）接管後，加州科技公司和投資人都擔心自己在矽谷銀行的存款額，超過FDIC的25萬美元擔保上限，成為拿不回來的未擔保存款，導致缺乏現金。

彭博資訊報導，FDIC希望在13日先歸還一些無擔保存款，並正與Fed討論設立基金，讓金融監理機關能對其他可能陷入困境的銀行，提供存款支持，以安撫存款戶。

英國財政部也正與央行討論如何降低動盪，央行將讓矽谷銀行的英國子公司進入破產程序，要求停止支付或接受存款，如此一來，英國金融服務補償計畫將為合格存款提供上線8.5萬英鎊的存款擔保，聯名帳戶的擔保上限為17萬英鎊。

英國金融時報報導，財相杭特在和首相蘇納克、央行總裁貝利開會後，最快13日將提出一項計畫，提供現金命脈給科技公司，協助矽谷銀行英國子公司的客戶滿足短期營運與現金流所需。

杭特已排除紓困矽谷銀行英國子公司，主要聚焦於存錢在該銀行的許多科技公司現金流。約210位新創公司創辦人與領袖11日聯盟呼籲杭特介入，警告這是「英國新創公司的危機時刻」。