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若田光一重返地球 創日籍太空人停留最長紀錄

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，已順利返回地球的59歲若田光一，此次太空飛行停留期間長達逾157天，創日籍太空人在太空及國際太空站（ISS）停留的雙項最長紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，這次在ISS停留約5個月的日籍太空人若田光一等4人所搭乘太空船，已在日本時間今天上午濺落美國佛羅里達州外海，平安返抵地球。

若田從2022年10月起在ISS停留，過去約5個月來除了完成個人首次的艙外活動，也針對未來的月球及火星探索進行各種實驗。值得一提的是，若田在ISS期間曾操刀台灣學生提案的太空實驗。

完成任務的4名太空人，日本時間3月11日下午4時左右搭乘美國民間太空船離開ISS，並在今天上午11時過後濺落在美國佛州外海。

太空船由專用船舶吊掛上船後，若田在上午11時55分左右現身，微笑跟現場工作人員交談。

若田這次在ISS進行的實驗，包括為蒐集今後探索月球與火星的「探測車」在設計上所需資訊，調查車用潤滑油等液體在無重力狀態下的表現。

若田還進行淨化尿液重製為飲用水的實驗，及未來讓太空人停留的新太空站等設施如果發生火災，調查各種材質在無重力狀態下會如何燃燒等。

太空人 日本 美國

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