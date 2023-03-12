美國矽谷銀行宣佈破產 大量科技初創企業將面臨「滅絕事件」？

集微網消息，美國國會正在與美聯儲和聯邦存款保險公司FDIC等監管部門進行溝通，討論如何處理矽谷銀行SVB金融集團倒閉問題。矽谷銀行是自2008年金融危機以來發生的最大一家銀行倒閉事件。這個事件震動了全球股市，銀行業股票集體跳水。

近年來，大量資金湧入科技初創企業，導致持續不斷的災難警告。大多數情況下，這些都引發了世紀之交矽谷的那種崩潰，當時在早期互聯網上瘋狂賺錢導致大規模過度投資。

不過，可以肯定地說，沒有任何災難情景預示著本周發生在矽谷銀行母公司SVB Financial的那種金融內爆。對此，金融時報撰文做了分析。

文章認為，為了追求更高的回報，SVB未能注意到事後看來似乎是其風險管理中的一個明顯缺陷。 隨著資本湧入初創企業並存入銀行，其資產在三年內飆升了近三倍。

SVB將大部分資金投入期限較長的債券以產生更高的回報。當利率上升時，這些投資的市場價值暴跌，導致該銀行去年年底的帳面虧損達到150億美元。

文章認為，現在無法準確判斷這場金融沖擊對存款現已凍結的科技初創企業的打擊會有多深。 SVB去年底的盈餘資本大致足以吸收其當時的名義虧損。即使在本周報告進一步損失18億美元之後，在12月份總存款基數為1730億美元的背景下，損失看起來仍然不大。然而，隨著監管機構強製出售銀行資產，損失可能會進一步擴大。

對於許多初創企業而言，更具破壞性的是，他們急需的現金可能會被無限期凍結，導致他們無法立即支付員工工資等承諾，並迫使一些企業關門大吉。

文章指出，對一些人來說，這是科技界狂妄自大的另一個例子，證明景氣時代讓科技行業對一些非常真實的風險視而不見。例如，為什麽像流媒體視頻公司Roku這樣的上市公司要將4.87億美元的存款存入這家直到最近在美國還算不上中型的銀行中？

與此同時，對其他人來說，SVB倒閉的後果提醒人們，通常努力逃避政府監管的矽谷是如何在危機來襲時迅速向華盛頓尋求支持的。

導致 SVB 股價下跌的銀行擠兌事件被視為科技投資者經常表現出的羊群行為的一個例子。 在 SVB 表示正在尋求籌集更多資金後，許多風險投資公司敦促他們投資的公司將現金從 SVB 撤出。

一位投資者將該銀行描述為矽谷金融界的「左心室」——不像提供現代科技行業風險資本的風投那樣顯眼，但對該行業的順利運作至關重要。它成立於40年前，旨在填補大銀行留下的空白，這些銀行經常不願向初創企業提供貸款。周五晚上聯合起來的風險投資公司希望現在重振銀行還為時不晚。但如果是這樣，矽谷將失去一個在其崛起過程中發揮重要作用的機構。