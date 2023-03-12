快訊

改善失眠最重要因素是光線 名醫教這樣做可戒除對安眠藥依賴

月繳70元沒在用！家中市話是否要停 網曝「1神用途」：可救命

經典賽／陳仕朋先發抗古！中華隊打線連三場「貼上複製」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劍指中國！G7廣島峰會擬建立涵蓋整個集團供應鏈 意在拉德國加入美日

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
今年G7廣島峰會東道主、日本首相岸田文雄已設定以經濟安全做為此次峰會的主題。圖為岸田10日在東京巨蛋為世界棒球經典賽開球。法新社
今年G7廣島峰會東道主、日本首相岸田文雄已設定以經濟安全做為此次峰會的主題。圖為岸田10日在東京巨蛋為世界棒球經典賽開球。法新社

日本經濟新聞報導，今年5月在日本廣島市召開的七大工業國(G7)領袖峰會，會後的聯合聲明將包含呼籲七國聯手建立重要戰略物資供應鏈，此構想是將目前由日本、美國或歐洲各別國家建立的供應鏈，擴大為涵蓋整個G7國家的供應鏈。

G7的計畫是衝著中國而來，目標是建立晶片、稀土和其他戰略物資的穩定供應。為因應台灣危機和烏克蘭戰爭拖長的風險，這些物資的穩定供應，對G7經濟安全日益重要。

廣島G7峰會東道主、日本首相岸田文雄已設定以經濟安全做為此次峰會的主要議程，這是G7峰會首度以經濟安全為主題。

G7會員國將於本月著手擬定聯合聲明，日本將研究如何建立整個集團的供應鏈，目標建立一個機制，先指定某些商品對經濟活動不可或缺，再為這些商品建立原料和庫存網絡。

去年在德國舉行的G7峰會首度將「經濟安全」納入聯合聲明，在建立供應鏈方面，僅評估個別國家和經濟合作暨發展組織(OECD)的努力。

岸田將今年峰會主題設定為經濟安全，意在將與中國經濟關係密切的德國拉向日本和美國，以防止商品和科技經由歐洲流向中國。

晶片是生產汽車和家用電器不可缺的商品，台灣的晶片產能居全球之冠，市占率超過20%，先進晶片市占率更高達90%。若台海發危機將打亂晶片供應，G7目標建立一個供應網，在台海危機時仍能取得一定量的晶片。美國和日本計畫研究用於量子電腦和其他應用的新一代半導體，希望歐洲也加入。

日本經濟 G7 美國

延伸閱讀

機構：預計今年全球半導體市場銷售額 將同比下降約5%

德國4機場保安人員將罷工 逾350航班被迫取消

大數字／對岸晶片進口 今年將轉正

德國羽賽／三組台將遭台泰 剩男雙李哲輝、楊博軒晉4強

相關新聞

矽谷銀遭接管 系統性風險聚焦

美國矽谷銀行（SVB）10日因發生存款戶擠兌而告崩潰，為2008年金融海嘯之後最大銀行倒閉事件，引發市場擔憂系統性風險蔓...

劍指中國！G7廣島峰會擬建立涵蓋整個集團供應鏈 意在拉德國加入美日

日本經濟新聞報導，今年5月在日本廣島市召開的七大工業國(G7)領袖峰會，會後的聯合聲明將包含呼籲七國聯手建立重要戰略物資...

各國升息 恐加劇房市跌勢

路透對全球房地產分析師的調查顯示，全球多個主要房地產市場今年房價將延續跌勢。與三個月前的調查結果相比，分析師若不是預測跌幅將稍微加深，就是認為與先前所估一致。

要倒閉早知情？美矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現上億

美國矽谷銀行（SVB）10日因發生存款戶擠兌而宣告倒閉，單單是9日一天存戶就要求提款420億美元，當天結帳時現金餘額淪為負...

矽谷銀行倒閉波及穩定幣 USDC一度跌至87美分

美國加密貨幣公司Circle發行的穩定幣USDC價格暴跌，與美元嚴重脫鉤，主要是受到這間公司現金儲備有33億美元存放在倒...

高通訂單又轉至台積電 三星歎息

集微網消息，根據韓媒報導，高通將發佈的驍龍7+（Snapdragon 7+ Gen 1）處理器將採用台積電的4nm製程，證明台積電比三星的4nm製程更高效，三星痛失訂單，對代工製造業務來說是壞消息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦