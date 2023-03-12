機構：預計今年全球半導體市場銷售額 將同比下降約5%

據安聯貿易數據顯示，全球半導體市場銷售額今年預計將下滑約5%，佔其中八成的消費電子、計算機及通訊產業都會衰減。即使中國大陸需求可望回升，但仍無力挽回整體市場銷售下滑窘境。

該報告指出，只有當從零售商到消費電子公司再到半導體設計和生產等環節的庫存全都去化完成後，市場對半導體的需求才有機會回升。

該報告也提到，中國大陸的消費者可能會帶動半導體市場較快復甦，中國大陸是全球電子設備基地，又是最大的智慧型手機及第二大電腦消費市場，這兩個領域都將受惠於大陸鬆綁防疫措施和當地消費者的超額儲蓄，有助於緩和歐洲和北美市場受高通脹打擊所導致購買力下滑之勢。

報告進一步指出，目前來看，中國大陸對半導體的需求增長，仍不足以提高2023年的整體出貨量，但任何消費層面的重大積極驚喜都可能加速半導體需求的復甦。

如此一來，亞太地區因佔全球75%的半導體製造產能和90%半導體，所處形勢將最為不利。 報告指出，安聯貿易對亞洲主要晶片出口市場的半導體貿易差額和出口比率進行分析，發現台灣、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓和日本面臨的風險最大。 其中以韓國受到打擊最重，理由是記憶晶片的依賴程度相對較高。

報告中分析，半導體價格下跌及晶片供應增加對大陸是好消息。 大陸2021年半導體進口額達4,330億美元，晶片帶來的貿易逆差達2780億美元。 零部件價格下跌，多少可減輕電腦及智慧型手機製造商的負擔，尋求更換或升級資訊科技設備的企業及消費者也將會感受得到。