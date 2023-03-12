高通訂單又轉至台積電 三星歎息

集微網消息，根據韓媒報導，高通將發佈的驍龍7+（Snapdragon 7+ Gen 1）處理器將採用台積電的4nm製程，證明台積電比三星的4nm製程更高效，三星痛失訂單，對代工製造業務來說是壞消息。

高通剛公佈了下一次產品發佈日期，媒體傳該公司將於3月17日發佈Snapdragon 7+ Gen 1處理器，它是去年Snapdragon 7 Gen 1的進化版，可望帶來更快的速度性能和效率。

據悉，Snapdragon 7+ Gen 1將採用台積電的4nm製造，而不是三星用於製造Snapdragon 7 Gen 1 的4nm LPE技術，這意味著Snapdragon 7+ Gen 1將比其前身更節能。看起來高通正慢慢地從三星代工廠轉移到台積電，因為三星在過去幾年面臨著效率和良率不好的問題。

儘管三星在4nm和5nm存在問題，但據報導其3nm GAA要好得多。甚至有傳言稱它比台積電的3nm更好，但只有時間才能證明它有多好。一些謠言還聲稱Snapdragon 8 Gen 3將使用三星的3nm GAA，但媒體也稱，應該對這種說法持懷疑態度。