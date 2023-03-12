快訊

經典賽／彰化再祭千份肉圓、爌肉飯 燒肉粽也上場

經典賽／中華隊贏荷蘭 今天兌現的祭品文一次查

獨／台灣燈會連年上演主燈流浪記 台北玉兔只能暫存此處

高通訂單又轉至台積電 三星歎息

集微網／ 集微網
根據韓媒報導，高通將發佈的驍龍7+（Snapdragon 7+ Gen 1）處理器將採用台積電的4nm製程。 本報資料照片
根據韓媒報導，高通將發佈的驍龍7+（Snapdragon 7+ Gen 1）處理器將採用台積電的4nm製程。 本報資料照片

集微網消息，根據韓媒報導，高通將發佈的驍龍7+（Snapdragon 7+ Gen 1）處理器將採用台積電的4nm製程，證明台積電比三星的4nm製程更高效，三星痛失訂單，對代工製造業務來說是壞消息。

高通剛公佈了下一次產品發佈日期，媒體傳該公司將於3月17日發佈Snapdragon 7+ Gen 1處理器，它是去年Snapdragon 7 Gen 1的進化版，可望帶來更快的速度性能和效率。

據悉，Snapdragon 7+ Gen 1將採用台積電的4nm製造，而不是三星用於製造Snapdragon 7 Gen 1 的4nm LPE技術，這意味著Snapdragon 7+ Gen 1將比其前身更節能。看起來高通正慢慢地從三星代工廠轉移到台積電，因為三星在過去幾年面臨著效率和良率不好的問題。

儘管三星在4nm和5nm存在問題，但據報導其3nm GAA要好得多。甚至有傳言稱它比台積電的3nm更好，但只有時間才能證明它有多好。一些謠言還聲稱Snapdragon 8 Gen 3將使用三星的3nm GAA，但媒體也稱，應該對這種說法持懷疑態度。

台積電 高通 三星

延伸閱讀

限時優惠免猶豫！三星旗艦手機直降近9千元 Pixel打61折、蘋果也省3510元

夢想啟航高屏就業博覽會 半導體業年薪上看200萬！

台積電2奈米擴廠+特五號開通 帶動這3區房市

台積失色 2月營收減18%

相關新聞

矽谷銀遭接管 系統性風險聚焦

美國矽谷銀行（SVB）10日因發生存款戶擠兌而告崩潰，為2008年金融海嘯之後最大銀行倒閉事件，引發市場擔憂系統性風險蔓...

各國升息 恐加劇房市跌勢

路透對全球房地產分析師的調查顯示，全球多個主要房地產市場今年房價將延續跌勢。與三個月前的調查結果相比，分析師若不是預測跌幅將稍微加深，就是認為與先前所估一致。

要倒閉早知情？美矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現上億

美國矽谷銀行（SVB）10日因發生存款戶擠兌而宣告倒閉，單單是9日一天存戶就要求提款420億美元，當天結帳時現金餘額淪為負...

高通訂單又轉至台積電 三星歎息

集微網消息，根據韓媒報導，高通將發佈的驍龍7+（Snapdragon 7+ Gen 1）處理器將採用台積電的4nm製程，證明台積電比三星的4nm製程更高效，三星痛失訂單，對代工製造業務來說是壞消息。

美股三大指數收黑

受美國爆發15年來最大宗銀行倒閉案的衝擊，美股上周五（10日）大跌。投資人尋求避險，也導致美債殖利率大跌。投資人一面懷疑...

美前財長：SVB倒閉不構成系統風險

美國矽谷銀行（ＳＶＢ）破產風暴引發市場擔憂是否產生連鎖效應，美國財政部長葉倫出面信心喊話表示，美國銀行體制「仍有韌性」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦