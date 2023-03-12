矽谷銀遭接管 系統性風險聚焦

美國矽谷銀行（SVB）10日因發生存款戶擠兌而告崩潰，為2008年金融海嘯之後最大銀行倒閉事件，引發市場擔憂系統性風險蔓延。聯邦存款保險公司（FDIC）已出手接管矽谷銀行，美國財長葉倫向大眾保證金融體系禁得起衝擊，債市則押注聯準會（Fed）升息之路可能受影響，甚至預期年底前可能降息1碼。

聯邦存款保險公司已新成立聖塔克拉拉存款保險國家銀行，矽谷銀行所有存款都已轉入這家新銀行；存款戶13日都能夠領到投保額25萬美元上限以內的款項，超過投保額的存款將能取得證明書，但也代表大額存戶短期內不太可能拿回所有錢。去年底時矽谷銀行超過上限的存款額共達1,510億美元。

矽谷銀行是美國第16大銀行，去年底總資產約2,090億美元。8日財務情況仍健全，然而單是9日一天存戶就要求提款420億美元，當天結帳時現金餘額淪為負10億美元。母公司SVB金融集團原本計劃增資22.5億美元，失敗後更積極尋找買家，但金融監理機關不願等候。加州金融保護與創新署10日下令關閉SVB，交由聯邦存款保險公司接管。

這也是繼加密友好銀行Silvergate Bank在8日宣布關閉業務並清算後，美國第二家區域性銀行倒閉，令投資人擔心系統性風險蔓延，大、小銀行股票9日遭遇強大賣壓，四大銀行總市值一天蒸發掉520億美元；10日大型銀行股回升，但許多較小型銀行繼續重挫，多家銀行因為震盪過劇而停止交易。

葉倫出面信心喊話表示，美國銀行體制仍有韌性，監管部門有辦法解決SVB狀況。債市交易員重新思考央行貨幣緊縮政策前景，因為預期銀行業的任何動盪可能降低Fed繼續升息的能力。美國短期公債殖利率連兩天暴跌，交易員現在認為Fed在3月22日的會議更可能升息1碼，而非2碼，甚至預期今年底會降息1碼。