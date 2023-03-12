美股三大指數收黑

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
矽谷銀行（SVB）擠兌事件持續延燒，上周五美股全面下挫。（美聯社）
矽谷銀行（SVB）擠兌事件持續延燒，上周五美股全面下挫。（美聯社）

受美國爆發15年來最大宗銀行倒閉案的衝擊，美股上周五（10日）大跌。投資人尋求避險，也導致美債殖利率大跌。投資人一面懷疑銀行業出狀況正是聯準會（Fed）強勁緊縮後的後遺症，但也擔心本周通膨數據超出預期，仍將迫使Fed擴大升息幅度。

道瓊指數上周五跌345點，標普500和那斯達克指數各跌1.4%和1.8%，三大指數全周跌幅逾4%。標普寫下去年9月來最差一周表現。

費半指數上周五跌1.9%，台積電ADR跌1.8%，一周各跌3.5%和2.8%。

投資人一面尋求避險，一面預期Fed可能放緩升息腳步，導致美債殖利率暴跌。美國2年期公債殖利率下跌0.314個百分點至4.586%，為2008年9月來最大單日跌幅。

不過，本周二將公布2月消費者物價指數（CPI），市場預期年增6％，較前一個月6.4％回落。但若比預期更熱，勢必重燃Fed大幅升息疑慮，對已因SVB經營不善而焦躁不安的市場更如雪上加霜。

Fed

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