要倒閉早知情？美矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現上億
美國矽谷銀行（SVB）10日因發生存款戶擠兌而宣告倒閉，單單是9日一天存戶就要求提款420億美元，當天結帳時現金餘額淪為負10億美元。現在傳出，SVB執行長貝克爾（Greg Becker）在銀行倒閉的不到兩周前，就已經先拋售360萬美元（約台幣1.11億元）公司股票。
彭博資訊報導，監管備案文件顯示，2月27日，貝克爾賣出了12,451股母公司矽谷銀行金融集團的股票，為一年多來首見售股行動。他在1月26日提交了出售股票的相關計畫。
周五，深陷流動性危機的矽谷銀行轟然倒下，被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。據悉矽谷銀行金融集團正在急尋買主，擬將自身部分或整體出售。
貝克爾本人和矽谷銀行金融集團都沒有立即回覆有關貝克爾出售股票、以及他在提交相關計畫時是否清楚公司當時計劃籌資的問題。
文件顯示，這筆交易是透過Becker控制的一家可撤銷信託（revocable trust）進行的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言