矽谷銀行SVB崩潰 存保接管 美國小型銀行風險升高

近日引發美國銀行類股重挫的元兇─矽谷銀行（SVB）10日因為發生存款戶擠兌而告崩潰，是金融海嘯之後最大的銀行崩潰事件。聯邦存款保險公司（FDIC）表示已經出手，由新成立的聖塔克拉拉存款保險國家銀行接管。

SVB的所有存款都已轉入這家新銀行；存款戶周一（13日）都能夠領到投保額25萬美元上限以內的款項，超過投保額的存款將能取得證明書，亦即在該行存有大額資金的企業不大可能在短期內能把所有的錢都拿回來。去年底時SVB超過上限的存款額共達1,510億美元。

SVB原本是美國第16大銀行，去年底時總資產約2,090億美元。8日財務情況仍然健全，然而單單是9日一天存款戶就要求提款420億美元，當天結帳時現金餘額淪為負10億美元。母公司SVB金融公司原本計畫增資22.5億美元，失敗後更積極尋找買家，但金融監理機關C不願等候。加州金融保護與創新署10日下令關閉SVB，交由FDIC接管。

SVB的主要客戶是矽谷區的科技業新創公司，及與科技業相關的投資者。之前由於科技業繁榮，2021年存款額激增86%，達1,890億美元，頂峰時更達到1,980億美元；該行將存款投入美國公債，及其他由政府支持的債務相關證券。去年聯準會（Fed）大幅升息，科技業景氣惡化，SVB的存款因而快速流失，計劃中的新資金也遲遲未能到位。升息也導致公債及其他債券價格大幅下跌，SVB持有的債券部位出現鉅額帳面虧損，迫切需要新資金注入，但並未能實現，於是SVB不得不認賠殺出投資部位。

SVB事件已在金融業引發廣泛的關注，大、小銀行股票9日遭遇強大賣壓，四大銀行總市值一天蒸發掉520億美元；10大型銀行股回升，但許多較小型銀行繼續重挫，多家銀行因為震盪過劇而停止交易。

舊金山第一共和銀行股價8日來共下跌約30%，該行10日表示「存款基礎堅強」；聚焦房貸業務的PacWest銀行，股價兩天來更重挫54%。