三菱：預計在2035年度只賣電動車和油電車

日本三菱汽車計劃，到2030年代中期將只販售油電車和純電動車，以強化電氣化策略，在重要市場保持競爭力。

隸屬雷諾-日產-三菱聯盟的三菱汽車仍重申先前的目標，也就是2030年度半數的新車銷售為電氣化車款，該公司在10日加碼，預計在2035年度把這個比率提高到100%。

三菱把插電式油電車、油電車、純電動車都視為電動化車款，在2021年度，這類車款僅占三菱銷售比重約7%。該公司計劃未來五年內推出16款新車，其中一款是與雷諾合作的純電動車，另一款純電動車則與日產合作。

在2010年代初期，三菱是電動車的先驅，如今該公司在歐洲的產品陣容未包括純電動車，該公司將透過在歐洲推出純電動車，回歸這塊高度競爭的市場。特斯拉等新進業者在歐洲的市占率已快速提升。