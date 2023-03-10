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現金為王 美貨幣市場基金規模創史高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
受惠於短期利率揚升，今年至今，美國貨幣市場基金規模升至4.9兆美元，改寫歷史紀錄。美聯
受惠於短期利率揚升，今年至今，美國貨幣市場基金規模升至4.9兆美元，改寫歷史紀錄。美聯

路透報導，美國銀行全球研究（BofA Global Research）10日公布，今年美國貨幣市場基金的資產規模締造歷來新高、達4.9兆美元，主因短期利率急升，促使投資人湧向現金。貨幣市場基金投資現金和短債等具有高度流動性的近期工具。

美銀指出，今年迄今，投資人在現金部位投入1,920億美元。8日為止當周，現金部位增加181億美元。此前一周，在現金部位投資了681億美元，超過2020年疫情高峰過後的任何時刻。

美國聯準會（Fed）繼續升息的市場預期，推升了美債殖利率，也使貨幣市場基金更添魅力。6個月期美國國庫券殖利率7日升抵5.34%、為2006年以來新高。

美銀警告，全球利率迅速攀升、市場替未來升息定價，打造出他們所謂的「3月崩盤氛圍」(crashy vibes of March)。美銀說：「有許多釀成系統去槓桿事件的潛在催化劑，會觸發政策恐慌/終止聯準會緊縮...投資人必須準備好在那時部署現金，投入在通膨上漲時代表現出眾的新領導資產」。

美國 聯準會

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