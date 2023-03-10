SVB連累大型銀行股遭砍殺 高盛：加碼機會來啦

美國矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）財務疑慮觸動全球銀行股賣壓，連財務穩健的歐美大型銀行也遭投資人不分青紅皂白殺出。但通常在市場動盪時被視為資金避風港因而勁升的美元，這回卻並未強漲，箇中緣由頗令人玩味。

難道，投資人認為SVB的問題只局限於美國，以致美元銳氣受損？或者，緊張氣氛尚未升級至全球層級，也因此無需急著買美元避風頭？

財經網站MarketWatch報導，高盛（Goldman Sachs）認為，是第二種情況。

由Lotfi Karoui率領的高盛信用策略研究團隊9日發布研究報告指出，SVB凸顯的是「特異、而非系統性」的問題。

高盛指出，導致SVB財務出狀況的原因，是美債殖利率曲線嚴重倒掛，而那又是肇因於聯準會（Fed）火速提高利率打通膨所致。

高盛說：「拉大視野來看，略去全球金融海嘯，今天（周四）銀行股指數的跌幅，是過去25年來第三大，僅次於2020年新冠肺炎疫情期間，以及2011年8月，亦即美國政府債信評等遭降級後。」

這波銀行股賣壓對小型、區域銀行股打擊最大，SVB 9日股價崩跌60%。相形之下，美國大型銀行以及擁有龐大美國事業的外商銀行（或稱「洋基銀行」），股價跌幅相對較輕。高盛說：「我們重申加碼銀行股的建議，且會在賣壓狂湧時趁機加碼。」

高盛並舉出三個持續做多銀行股的理由如下：

一，基於區域性銀行在投資級（IG）債券指數的占比很低，債務傳染風險從小銀行蔓延至大銀行的機率微乎其微。

高盛策略師指出，就流通在外名目金額而言，銀行業在美元IG市場的占比不小，達到25%。但國內區域性銀行在全美銀行業占比僅6%，相當於在更廣的美元IG市場僅占1.5%左右。

二，區域性銀行的占比低，這本身就「相當分散化，共有15個發行者，沒有任一個在流通在外名目美元IG市場的占比超過20%」。

三，大銀行歷經多年嚴格監管的考驗，如今體質已變得更強健。

高盛說：「我們認為，基於後全球金融海嘯的監管環境，大型美商銀行或洋基銀行，因為資產/債務錯配或投資部位集中在證券投資組合，而遭遇資本或流動性事件的風險，機率微乎其微。」

當然，高盛本身就是大銀行，高盛策略師宣稱大銀行沒事，可能令一些人半信半疑。不過，另有一些財經評論員也認為，最近動盪只發生在美國銀行業一隅，即加密幣/創業投資領域。況且，區域銀行股這麼一跌，買點似正浮現。

Macro Tourist部落格主筆Kevin Muir 10日就寫說，他打算大舉加碼標普區域銀行ETF，因為「我認為這波無差別殺盤太誇張，是金融海嘯留下的創傷使然」。

他認為，Fed積極升息，確實導致銀行資產負債表上出現一些虧損，「但整體而言，銀行沒市場想的那麼笨。只因兩家激進的科技銀行（SVB和Silvergate）陷入麻煩，不表示整個銀行業應被汙名化。市場總是在防範上一回的危機，我敢打賭，下一波危機爆發點不在銀行業。」