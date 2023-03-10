蝦皮母公司上季縮衣節食意外轉盈 印尼再傳要裁500人

彭博資訊報導，拜去年大規模裁員之賜，蝦皮母公司冬海集團（Sea）上季意外達成歷來首見獲利，如今該公司又在印尼精簡人事。

知情人士透露，最新一輪縮編對象為印尼蝦皮的客服團隊，不到500名全職和約聘員工受影響，這些人9日接獲通知。冬海集團代表未立刻對評論要求做出回應。

冬海集團為電商、遊戲、金融科技業者，以新加坡為總部。該集團去年大砍7,000人，並凍結薪資、刪減開支，致使去年第4季出現盈利。企業長Yanjun Wang 7日才在財報會議告知分析師，集團員工數預料不會有進一步重大變化。

冬海上季意外轉盈，讓該集團7日股價寫下數個月來單日最大漲勢，投資人期盼冬海能在東南亞的新興科技業中，締造歷來規模最大的轉型成就。