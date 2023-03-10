矽谷銀行掀擠兌風暴 拖累美銀行股重挫 透露什麼訊號？

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）的財務狀況引發創投界恐慌，促使不少知名創投公司——其中包括億萬富豪創投家提爾參與創立的Founders Fund——建議他們投資的企業將資金提領出去。矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）的股票周四暴跌60%，投資人解讀其為煤礦中的金絲雀，銀行業可能出現更廣泛的危機，金融股全線下挫，美國四大銀行市值蒸發520億美元。

知情人士透露，除Founders Fund外，Coatue Management、Union Square Venures和Founder Collective等創投也建議所投資公司從矽谷銀行轉走資金。另一家大型風投Canaan的說法是，根據需求移出現金。

SVB執行長Greg Becker周四召開電話會議，呼籲旗下矽谷銀行客戶「保持冷靜」。該集團周三公布拋售手上債券投資組合的稅後虧損達18億美元，計劃要透過售股籌資22.5億美元。

投資新創公司的The Fund管理合夥人Jenny Fielding表示，對該銀行財務狀況的憂慮周四在矽谷蔓延，外界「有很大的恐慌」。

Y Combinaor總裁兼執行長陳嘉興在其新創事業網絡內警告，矽谷銀行償付能力的風險真實存在，並暗示應考慮降低對這家銀行的曝險。

Avalanche區塊鏈開發商Ava Labs總裁John Wu說：「這是典型的銀行擠兌，當擠兌開始，你不會想最後一個去。」

SVB股價周四重挫60%到106.04美元，是2016年9月以來最低，盤後繼續大跌近30%。

EP Wealth Advisors投資組合策略董事總經理Adam Phillips說，「今天的新聞凸顯大多數投資人可能沒注意到的風險，這可能是孤立事件，但大家擔心，它將為其他銀行爆出類似狀況打開大門」。

金融類股因此普遍走低。 美國四大銀行的市值周四蒸發520億美元，摩根大通和美國銀行分別損失大約220億美元和160億美元。

除矽谷銀行外，加密貨幣友善銀行Silvergate Capital前一天宣布將逐步關閉業務並進行資產清算，也是市場重挫另一禍首。

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan說，銀行業禍不單行，加上聯準會可能因周五就業數據更激進升息，引發市場惴惴不安。他雖然不認為這是煤礦中的金絲雀時刻，但覺得市場正以這種方式解讀。