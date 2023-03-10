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日荷晶片出口管制太多「未決定」 相關業者陷五里霧中

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本表示，還沒針對晶片製造設備的出口管制做出決定，荷蘭雖已預告將擴大出口管制範圍，但還沒公布細節。路透
日本表示，還沒針對晶片製造設備的出口管制做出決定，荷蘭雖已預告將擴大出口管制範圍，但還沒公布細節。路透

日本表示，還沒針對晶片製造設備的出口管制做出決定，荷蘭雖已預告出口管制範圍將從原本的極紫外光（EUV）微影設備擴及部分深紫外光（DUV）設備，但還沒公布細節，也還在考慮是否允許業者維修已出口的遭禁設備，導致日荷晶片設備業者和中國大陸客戶的前景混沌。

彭博資訊報導，日本經濟產業大臣西村康稔10日表示，還沒針對限制晶片製造設備出口作出決定，「在荷蘭的發展後，我們將考慮適當措施」，「我們的理解是，荷蘭的聲明並未針對特定國家」。荷蘭預告將擴大晶片製造機具的出口管制範圍，新規將在夏季前宣布。

英國金融時報（FT）則報導，荷蘭外貿部長Liesje Schreinemacher向記者表示，在新禁令頒布後，她還沒決定是否要允許業者為現有設備維修和更換零組件，「還必須研擬細節」，「中國之前要求過我們…別過度干擾晶片的價值鏈，當然，為些是購買機械的重要環節，我們確實非常正視這些憂慮」。

她日前向荷蘭國會表示，將對「最先進」的晶片製造設備實施出口管制，可能還蓋艾司摩爾（ASML）的浸潤式DUV工具，業者出口到海外前須先申請許可。

分析師指出，荷蘭對於服務限制範圍、會限制的型號等細節都還不明確，讓艾司摩爾及其中國大陸客戶都難以放下心上大石。艾斯摩爾在中國大陸的客戶，除了中芯國際和長江存儲等當地企業，還有三星電子及SK海力士等外資廠商。

而且，Liesje Schreinemacher還呼籲歐盟要共同協調出口管制措施，荷蘭推行此舉的原因是國安憂慮，因此歐盟今年也應修法，允許成員國選擇採行相同限制，但也表明這個決定應該由各國自行決定，不該放在歐盟一籃子協商。歐盟貿易執委Valdis Dombrovskis則說，他偏好27個成員國擴大彤彤協調，正在徵詢「歐盟的做法」。

艾司摩爾已表示，相信最新管制將包括在2019年首度出貨、之後機型能生產高效晶片的Twinscan NXT:2000i系統，但也正在等待更多資訊。Liesje Schreinemacher已否認這是美國施壓所致，完全是「片面決定」，荷蘭也會根據個案發放許可，暗示韓系業者可望獲許可證，中國大陸業者則可能遭拒。

這也增添了中國大陸晶片製造業者展望的不確定性，但分析師說，可以確定的是，中國大陸追求先進晶片研發的能力將被大幅削弱。

這些發展也凸顯出美國的盟友正試圖在美中科技衝突之間，尋求中庸之道。

荷蘭 歐盟

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