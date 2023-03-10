憂經濟衰退 油價跌至兩周最低 黃金跳漲1%

國際油價周四下跌約1%，觸及兩周來最低水準。市場愈發擔心美國聯準會（Fed）為控制通膨而進行的升息可能做得太過，或將導致經濟衰退、減少未來的石油需求。

美國聯準會藉由提高利率來抑制通膨，但升息增加了消費者的借貸成本，會減緩經濟。投資顧問公司Again Capital 合夥人John Kilduffi說：「聯準會持續在打擊通膨，這轉化成為對未來石油需求降低的擔憂，因為可能出現經濟衰退。」

周四布蘭特原油下跌1.07美元，或1.3%，結算價報每桶81.59美元，為2月22日以來的最低收盤價。美國西德州原油下跌0.94美元，或1.2%，結算價報每桶75.72美元，為2月27日以來最低收盤價。兩大指標油價連續第三天下跌，周四盤中稍早跌幅更大，西德州原油一度重挫近6%，布蘭特原油跌幅也高達約5%。

美國上周初次請領失業金人數創五個月來最大增幅，但勞動力市場基本趨勢仍是吃緊的狀況。國際油價與美股，周四均曾因投資人寄望失業金請領數據能減緩Fed升息腳步，而一度上揚，但了解到周五就業報告應該仍會刺激聯準會激進升息之後，市場反轉。

另一方面，受法國持續罷工影響，道達爾能源（TotalEnergies）的法國煉油廠無法正常交貨。而且周三的數據顯示，上周美國原油庫存意外下降。這些因素在盤中稍早曾為油價帶來支撐。

黃金周四跳漲1%，主要因為美元回落。RJO Futures的資深市場策略師Bob Haberkorn說：「鮑爾的升息言論，原本令黃金本周走勢不佳，不過初請失業金人數大幅增加的消息傳來，推升黃金價格，同時美元走軟。」美元跌，使黃金成為更有吸引力的押注。

黃金現貨周四上漲1.1%至每英兩1,832.75美元。美國黃金期貨上漲0.9%，報1,834.60美元。