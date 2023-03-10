FT：蘋果和鴻海說服鬆綁勞動法規 可繼續推展印度生產

英國金融時報（FT）報導，蘋果和製造合作夥伴鴻海集團等企業本月已成功說服印度的卡納塔克邦（Karnataka）鬆綁勞動法規，意味著蘋果和鴻海集團把製造業務轉向印度，能夠正式推動。

報導引述一名印度官員指出，在印度產業團體和國外企業提供「大量意見」後，卡納塔克邦已修改勞動法規，允許12小時輪班一次、女性應也能輪夜班，每周最高工時雖然維持在48小時，但提高三個月期間的有薪加班時數到145小時，遠高於之前的75小時。

一名親近鴻海集團的知情人士說：「這是我們和客戶（蘋果）不斷追求的結果，這個調整對於在這裡興建有效率的製造業務，至關緊要。」「能以兩班12小時輪班制全天候生產，是讓我們更接近我們需求的一大步。」

這位人士說，人口今年即將超越中國大陸的印度，市場前景已明亮到鴻海集團不再能忽視，但印度和中國大陸之間的投資環境差距還是很大。

卡納塔克邦在鬆綁法規後，工時彈性在印度將是數一數二高，也藉此把握企業想把製造業務遷離中國大陸的機會。報導引述一名印度官員說：「印度將成為下一個製造重鎮。」「當我們用印度和其他國家相比…我們必須大幅擴大勞工產出的效率差距。」

印度電子與資訊科技部長Rajeev Chandrasekhar上周說，蘋果將在卡納塔克邦的占地300英畝新工廠，生產iPhone，鴻海集團則還沒證實任何建廠計畫。

鴻海集團已談及要擴大在卡納塔克邦與鄰近的塔倫加納邦（Telangana）擴張營運，但都還沒提出計畫細節，不過鴻海集團董事長劉揚偉上周已造訪塔倫加納邦的海德拉巴市（Hyderabad）、以及卡納塔克邦的班加羅爾。