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美情報部門評估：北京並不想對台動武

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國評估認為，北京並不希望在台海問題上爆發軍事衝突。路透
美國評估認為，北京並不希望在台海問題上爆發軍事衝突。路透

美國官員周四在眾議院聽證會上表示，情報界評估認為，即使中國大陸決心取得對台灣的控制權，北京也不希望在台海問題上爆發軍事衝突。

美國國家情總監海恩斯（Avril Haines）對眾議院情報委員會表示：「我們的評估認

為中國大陸不想發動戰爭」。中情局局長伯恩斯（William Burns）在同一聽證會說，鑒於美國及其盟友對烏克蘭提供的支持，習近平「冷靜下來」。

伯恩斯指出，「這是習近平必須要考慮的問題，在結束防疫清零政策後，北京當局正努力恢復經濟成長，恢復與全球其他經濟領域交流」，但在此同時，他也「永遠不會低估北京在這方面的野心，或者他㫓實現兩岸統一的決心」。

就像周三在參議院的類似聽證會一樣， 周四聽證會也強調了中國大陸對美國的威脅程度。國家安全局局長仲宗根（Paul Nakasone）告訴議員，中國大陸縮小了與美國在科技競爭上的差距。

伯恩斯和海恩斯的證詞與議員和部分軍方官員的觀點相悖，後者認為中國大陸最早可能在2027年攻打台灣。

當被問及美國是否應該放棄對台灣的「戰略模糊」立場時，海恩斯引述拜登多次發表的聲明說，美國將幫助台灣防衛來自大陸的攻擊。拜登幕僚已一再表示，拜登言論不代表美國立場發生變化，但海恩斯說，「基於總統的言論，我認為中方很清楚我們的立場」。

海恩斯警告，如果真的爆發戰爭，將產生「巨大的經濟影響」，特別是如果台灣的半導體生產受到干擾的話。她說：「台電出口的晶片幾乎出現在全世界每種類型的電子裝置。」

美國 北京

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